Regionalligist SGV Heilbronn-Freiberg dreht nach der Pause auf - 8:0

Zäher Auftakt gegen tief stehende Gastgeber

Der Regionalligist SGV Heilbronn-Freiberg tat sich in den ersten 45 Minuten deutlich schwerer, als es das Endergebnis vermuten lässt. SV Salamander Kornwestheim verteidigte konsequent, lauerte auf Fehler und hielt den Favoriten lange von klaren Abschlüssen fern. Die Gäste verlagerten das Spiel zwar zunehmend in die Hälfte des Bezirksligisten, agierten vor dem Tor jedoch häufig glücklos und umständlich. Bereits früh verpasste Kudala aus kurzer Distanz die mögliche Führung, später fehlte mehrfach die letzte Konsequenz im Abschluss. Auch mehrere Standards brachten zunächst nicht den erhofften Erfolg.

Bis zum Halbzeitpfiff blieb die Begegnung torlos. Auffällig war, dass sich die Mannschaft von SGV Heilbronn-Freiberg in der Pause nicht in die Kabine zurückzog, sondern sich direkt neben dem Tor besprach.

Der Knoten platzt nach dem Seitenwechsel

Nach dem Wiederanpfiff zeigte sich der Regionalligist wie verwandelt. Bereits in der 48. Minute brachte Paul Polauke seine Mannschaft per Kopf nach einer Ecke mit 1:0 in Führung. Nur vier Minuten später erhöhte Justin Steinkötter auf 2:0 und sorgte dafür, dass das Spiel nun endgültig in Richtung der Gäste kippte.

Kurz darauf schien Paul Polauke bereits das dritte Tor erzielt zu haben, doch der Treffer wurde wegen einer Abseitsstellung nicht anerkannt. Die Mannschaft ließ sich davon jedoch nicht beeindrucken. In der 58. Minute traf Marius Köhl zum 3:0 und verschaffte der spielerischen Überlegenheit endgültig Ausdruck.

Offensive entfesselt sich

Nun spielte sich SGV Heilbronn-Freiberg regelrecht in einen Rausch. Innerhalb weniger Minuten schraubten die Gäste das Ergebnis immer weiter in die Höhe. Minos Gouras erzielte in der 63. Minute das 4:0.

Auch eine Trinkpause unterbrach den Spielfluss der Gäste nicht. Minos Gouras traf in der 69. Minute zum 5:0. Zuvor hatte Justin Steinkötter eine weitere große Gelegenheit ausgelassen und den Ball aus kurzer Distanz über das Tor gesetzt. Zu diesem Zeitpunkt war jedoch bereits deutlich zu erkennen, dass die Gastgeber dem Tempo und der Offensivqualität des Regionalligisten kaum noch etwas entgegenzusetzen hatten.

Klare Verhältnisse bis zum Schlusspfiff

In der Schlussphase setzte SGV Heilbronn-Freiberg seine dominante Vorstellung konsequent fort. Minos Gouras erhöhte in der 77. Minute auf 6:0, ehe Marius Köhl nur zwei Minuten später das Tor zum 7:0 folgen ließ.

Den Schlusspunkt setzte erneut Minos Gouras, der in der 83. Minute mit seinem vierten Treffer des Spiels den 8:0-Endstand herstellte. Wenige Minuten später beendete der Schiedsrichter die Partie.

Nach einer ersten Halbzeit, in der der Bezirksligist den Favoriten lange vor Probleme stellte, präsentierte sich SGV Heilbronn-Freiberg nach dem Seitenwechsel effizient. Mit neun Treffern und einer beeindruckenden Leistungssteigerung in den zweiten 45 Minuten zog der Regionalligist souverän in die nächste Runde des WFV-Pokals ein.