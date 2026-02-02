Regionalligist SGV Freiberg holt Shipnoski vom SV Waldhof Mannheim

Der SGV Freiberg Fußball setzt im Titelrennen der Regionalliga Südwest ein starkes Signal. Mit Nicklas Shipnoski kommt ein Offensivspieler, der Profierfahrung, Torinstinkt und emotionale Wucht vereint. Ein Transfer, der sportlich wie symbolisch Gewicht hat.
Tabellenführer mit klarer Ambition
Der SGV Freiberg Fußball steht an der Spitze der Regionalliga Südwest und untermauert seine sportlichen Ambitionen mit einer gezielten Verstärkung. In einer Phase der Saison, in der jede Entscheidung richtungsweisend sein kann, reagiert der Klub entschlossen und offensiv. Die Tabellenführung ist kein Zufall, sondern Ergebnis von Konstanz, Mut und klarer Planung. Genau in dieses Bild fügt sich der jüngste Neuzugang ein.
Ein Neuzugang mit Profil
Nicklas Shipnoski wechselt vom SV Waldhof Mannheim nach Freiberg und verstärkt ab sofort die Offensive des SGV. Der 28-Jährige bringt reichlich Erfahrung aus dem deutschen Profifußball mit und soll dem Angriffsspiel zusätzliche Qualität verleihen. Seine Verpflichtung ist ein Statement: Freiberg setzt nicht nur auf Entwicklung, sondern auch auf sofortige Wirkung.
Erfahrung aus 2. Bundesliga und 3. Liga
Shipnoski kann auf einen umfangreichen Lebenslauf verweisen. Insgesamt absolvierte er 68 Spiele in der 2. Bundesliga sowie 133 Einsätze in der 3. Liga. Diese Zahlen stehen für Beständigkeit auf hohem Niveau und für eine Laufbahn, die von Anpassungsfähigkeit und Durchhaltevermögen geprägt ist. Stationen wie der SSV Jahn Regensburg, Fortuna Düsseldorf, Arminia Bielefeld oder der 1. FC Saarbrücken formten einen Spieler, der unterschiedliche Spielphilosophien kennt und Drucksituationen erlebt hat.
Torgefahr und Offensivdrang
Besonders eindrucksvoll war Shipnoskis Zeit beim 1. FC Saarbrücken in der Saison 2020/21, als er in 33 Spielen der 3. Liga 15 Tore erzielte und acht weitere vorbereitete. Auch in späteren Jahren blieb er ein Spieler, der durch Schnelligkeit, Laufbereitschaft und Offensivdrang auffällt. In der laufenden Spielzeit kam er für den SV Waldhof Mannheim in der 3. Liga bereits auf elf Einsätze mit vier Toren und einer Vorlage.
Vertrag bis zum Saisonende
Der Vertrag des Offensivspielers läuft bis zum Ende der aktuellen Saison. Für die kommenden sechs Monate gehört Shipnoski damit fest zum Kader des SGV Freiberg. Diese zeitliche Perspektive unterstreicht den klaren Fokus auf das Hier und Jetzt. Es geht um Stabilität, um Tiefe im Kader und um die Fähigkeit, in entscheidenden Momenten Lösungen zu finden.
Optimismus und Erwartung
Beim SGV Freiberg Fußball überwiegt die Zuversicht. Die Verantwortlichen freuen sich über die Verpflichtung eines weiteren erfahrenen Offensivspielers und blicken optimistisch auf die gemeinsame Zeit. In einer Saison, in der die Regionalliga Südwest so umkämpft ist wie selten zuvor, kann ein Spieler mit Shipnoskis Vita den Unterschied machen – nicht nur mit Toren, sondern auch mit Präsenz und Haltung.