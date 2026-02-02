Regionalligist SGV Freiberg holt Shipnoski vom SV Waldhof Mannheim Der Tabellenführer der Regionalliga Südwest setzt auf Erfahrung und Tempo von red/pm · Heute, 18:55 Uhr · 0 Leser

– Foto: Imago

Der SGV Freiberg Fußball setzt im Titelrennen der Regionalliga Südwest ein starkes Signal. Mit Nicklas Shipnoski kommt ein Offensivspieler, der Profierfahrung, Torinstinkt und emotionale Wucht vereint. Ein Transfer, der sportlich wie symbolisch Gewicht hat.

Tabellenführer mit klarer Ambition

Der SGV Freiberg Fußball steht an der Spitze der Regionalliga Südwest und untermauert seine sportlichen Ambitionen mit einer gezielten Verstärkung. In einer Phase der Saison, in der jede Entscheidung richtungsweisend sein kann, reagiert der Klub entschlossen und offensiv. Die Tabellenführung ist kein Zufall, sondern Ergebnis von Konstanz, Mut und klarer Planung. Genau in dieses Bild fügt sich der jüngste Neuzugang ein.

Ein Neuzugang mit Profil

Nicklas Shipnoski wechselt vom SV Waldhof Mannheim nach Freiberg und verstärkt ab sofort die Offensive des SGV. Der 28-Jährige bringt reichlich Erfahrung aus dem deutschen Profifußball mit und soll dem Angriffsspiel zusätzliche Qualität verleihen. Seine Verpflichtung ist ein Statement: Freiberg setzt nicht nur auf Entwicklung, sondern auch auf sofortige Wirkung. Erfahrung aus 2. Bundesliga und 3. Liga

Shipnoski kann auf einen umfangreichen Lebenslauf verweisen. Insgesamt absolvierte er 68 Spiele in der 2. Bundesliga sowie 133 Einsätze in der 3. Liga. Diese Zahlen stehen für Beständigkeit auf hohem Niveau und für eine Laufbahn, die von Anpassungsfähigkeit und Durchhaltevermögen geprägt ist. Stationen wie der SSV Jahn Regensburg, Fortuna Düsseldorf, Arminia Bielefeld oder der 1. FC Saarbrücken formten einen Spieler, der unterschiedliche Spielphilosophien kennt und Drucksituationen erlebt hat.