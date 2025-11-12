Regionalligist setzt sich deutlich durch

Die Zweitrunden-Partie um den Sparkassen-Saarlandpokal zwischen dem SV Auerswmacher und dem FC Homburg war früh entschieden. Der eine Klasse höher spielende Regionalligist führte nach Treffern von Nicolas Robin Jörg (2.), Frederik Schumann (10.) sowie Tyron Ken James Mata (21.und 22.) bereits nach etwas mehr als 20 Minuten deutlich, nach einem weiteren Treffer durch Jörg (41.) stand es zur Pause bereits 0:5. "Wir haben das heute von Beginn an ernst genommen, haben nicht experimentiert, das war gegen einen so guten Gegner auch gar nicht drin. Wir haben schnell für klare Verhältnisse gesorgt und sind auch froh, dass sich niemand verletzte", sagte FCH-Trainer Roland Seitz nach dem Spiel. Sein Team steckte im Gefühl des sicheren Sieges im zweiten Durchgang etwas zurück und ließ die Gastgeber in der Patrick Jantzen (70.) Minute zu einem Treffer kommn. Doch zum Ende hin zogen die Saarpfälzer die Zügel noch mal etwas an und erhöhten durch Justin Petermann (76.) und Frederic Rolf Baum (86.) zum 1:1-Endstand. SVA-Trainer Heiko Wilhelm sagte nach dem Spiel: "Sie sind souverän aufgetreten, wir haben zu viel zugelassen, das nutzt so ein Team aus. Für uns hat die Liga und der Klassenerhalt Priorität, und da haben wir nun das eminent wichtige Spiel beim SV Gonsenheim zu bestreiten, dort wollen wir punkten".

FC Homburg-Trainer Roland Seitz: Wir hatten allen Respekt vor dem Gegner, das hat schon eine Aussagekraft, wenn man beim drittstärksten Teilnehmer so deutlich gewinnt. Wir haben das so angenommen, das hat man von der ersten Minute an gespürt. Wenn man so effektiv ist und so souverän, dann zeigt das schon die Kalle einer Mannschaft. Es wäre zu gefährlich gewesen, hier Stammkräfte draußen zu lassen. Sandhausen ist Minos Gouras, der gesperrt war, und Amar Suljic kommen am Samstag wieder zurück, Miguel Goncalves ist bei der luxemburgischen Nationalmannschaft, er wird fehlen".