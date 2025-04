Regionalligist setzt seine Kaderplanungen fort

Janek spielt bereits sein ganzes „Fußballerleben“ lang in unseren Farben und schaffte im vergangenen Sommer den Sprung in den Kader der Regionalligamannschaft. Fest oben im Trainingsbetrieb angebunden sammelte er Spielpraxis in der 2. Mannschaft. Dieser Weg wird fortgesetzt!

Janek Reetz: „Ich habe hier beim FSV jede Nachwuchsmannschaft durchlaufen und freue mich riesig, dass der Weg für mich weitergeht!“

Hendrik Brösel, Geschäftsführer Sport: „Janek ist trotz seines jungen Alters ja schon ein FSV-Urgestein. Die Identifikation mit dem Verein spürt man wirklich täglich. Janek hat sich in der laufenden Saison durch das Training in der Regionalligamannschaft verbessert und gleichzeitig stabile Spielleistungen in unserer Zweeten gezeigt. Er hat es sich erarbeitet, in der neuen Saison als feste Nummer 3 im Torwartteam dabei zu sein.“