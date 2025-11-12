Regionalligist schlägt Bayernligist: FC Bayern II fertigt Landsberg ab

Heute ist es so weit: Der TSV Landsberg trifft im 3C-Sportpark auf die U21 des FC Bayern München. Der ambitionierte Bayernligist empfängt den kriselnden Regionalligisten, der sich zuletzt aber den Frust von der Seele schoss.

Der TSV Landsberg unterliegt vor heimischer Kulisse beim Test gegen den FC Bayern München II am Ende deutlich mit 0:4. In der 37. Minute eröffnete der FCB den Torreigen, als Maximilian Schuhbauer die Münchner zur Führung schoss. Zur Pause wechselten beide Teams fleißig durch, und direkt im Anschluss besorgte der eingewechselte Allen Lambé das 2:0. Kurz vor Schluss schraubten der FC Bayern das Ergebnis in die Höhe: Zunächst traf Artur Degraf (82.), ehe Michael Scott durch das 4:0 den Entstand herstellte.

„Ich habe nie den Kopf hängen lassen“, sagte FCB-Trainer Holger Seitz nach dem 5:1-Erfolg der Bayern gegen Viktoria Aschaffenburg . „Aus so einer Negativspirale nimmst du manchmal sogar mehr Erfahrung mit als aus einer Siegesserie.“ In Landsberg muss der FC Bayern auf einige Stammspieler der Regionalliga-Mannschaft verzichten. Spieler wie Bajung Darboe (U20, USA), Leon Klanac oder Adin Licina (beide U19, Deutschland) befinden sich auf Länderspielreise.

Auf Landsberger Seite freut man sich dennoch auf einige Stars von morgen – und der TSV hat sich für heute einiges einfallen lassen. Alle Kinder unter 16 Jahren und alle TSV-Jugendspieler und Trainer haben freien Eintritt. „Wir möchten, dass möglichst viele Kinder aus Landsberg dabei sind. Für sie ist das eine tolle Gelegenheit, Fußball live zu erleben“, wird Nico Held in einem Statement des Vereins zitiert.

Englische Woche für Landsberg: TSV ist nach dem Bayern-Spiel in der Bayernliga im Einsatz

„Ein ganz besonderes Spiel für uns als Verein, ein ganz besonderes Spiel für uns als Mannschaft, deshalb würden wir uns natürlich sehr freuen, wenn zahlreiche Zuschauer den Weg in den 3C-Sportpark finden würden“, sagt Landsbergs Offensivmotor Maximilian Berwein in einem Instagram-Video des TSV. „Wir freuen uns auf alle Fälle auf jeden einzelnen, peitscht uns durch die ein oder andere Drangphase der Bayern-Amateure und lasst uns einfach ein schönes Fußballfest gemeinsam feiern.“

Das nächste Punktspiel steht für Landsberg bereits am kommenden Samstag an. Dann gastiert die Mannschaft des zum dauerhaften Cheftrainer aufgestiegenen Christoph Rech bei Schalding-Heining. Der FC Bayern II hat dagegen – aufgrund der Länderspielpause – am Wochenende spielfrei, tritt in der Regionalliga erst am 21. November wieder an. In Buchbach kommt es dann zum oberbayerischen Derby.