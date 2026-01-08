Regionalligist rüstet auf: Altglienicke holt Drittliga-Profi

Die VSG Altglienicke hat eine vernünftige Halbserie in der Regionalliga Nordost gespielt. Mit 34 Punkten liegen die Berliner nach 19 absolvierten Spielen auf dem fünften Rang, nach ganz oben dürfte im Normalfall aber nichts mehr gehen, denn Vorjahres-Meister Lok Leipzig ist schon zwölf Punkte enteilt. Trotzdem: Der Kader findet sich, Neuzugänge wie Jonas Nietfeld und Damian Roßbach sind voll eingeschlagen. Mit Nikos Zografakis und Erik Tallig hat der Verein in diesem Winter dennoch bereits zwei neue Puzzleteile hinzugefügt. Nun folgte das Dritte.

Mit der Verpflichtung von Jonas Weik, die der Verein am heutigen Donnerstag bekannt gab, könnte der VSG erneut ein Transfer-Coup gelungen sein. Denn der 25-Jährige spielte bis zum vergangenen Sommer noch in der 3. Liga. Für den SV Sandhausen, der schließlich abstieg, absolvierte Weik elf Drittliga-Spiele, neun davon zum Ende der Saison und meist über 90 Minuten, nachdem ihn zuvor ein Kreuzbandriss außer Gefecht setzte. In der Saison zuvor verbuchte er gar 33 Einsätze, war also absolut gesetzter Stammspieler.