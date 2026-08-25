Regionalligist RSV Eintracht 1949 präsentiert zwei Zugänge

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Der RSV Eintracht 1949 präsentiert zwei Neuzugänge für den weiteren Verlauf der Saison in der Regionalliga Nordost. Neben dem erfahrenen Offensivallrounder Eliakim Kukanda, der fortan gemeinsam mit seinem Bruder Nathanael für die Stahnsdorfer aufläuft, verstärkt Max von Wachsmann als Athletiktrainer den Betreuerstab. Die Verpflichtungen erfolgen vor der morgigen Heimpartie am 6. Spieltag gegen den FSV Zwickau.

Verstärkung für die Offensive durch Eliakim Kukanda Mit spürbarer Begeisterung vermeldet der RSV Eintracht 1949 den Transfer von Eliakim „Eli“ Kukanda. Der 27-jährige Offensivallrounder schließt sich den Stahnsdorfern an und kommt vom FK Pirmasens an die Zille. Durch seine vorherigen Stationen, zu denen unter anderem der TSV Havelse zählt, bringt der Neuzugang bereits wertvolle Erfahrung aus der Regionalliga mit. Seine hohe Flexibilität auf den Außenbahnen soll das Angriffsspiel der Mannschaft künftig noch unberechenbarer gestalten.

Gelungener Einstand und Geschwister-Duo auf dem Rasen Welches Potenzial in ihm steckt, deutete der Neuzugang umgehend an: Bereits am vergangenen Samstag erzielte er im Landespokal sein erstes Tor für den neuen Verein. Mit diesem Wechsel entsteht zudem eine besondere Konstellation innerhalb der Mannschaft. Während Eliakim Kukanda zuvor lediglich als Zuschauer auf der Tribüne mitfieberte, um seinen Bruder Nathanael beim RSV anzufeuern, stehen die beiden Brüder ab sofort gemeinsam für den RSV im Team.

Wissenschaftliche Expertise im Funktionsteam Parallel dazu rüstet der Verein hinter den Kulissen auf und verpflichtet Max von Wachsmann als neuen Athletiktrainer. Der promovierende Sportwissenschaftler soll seine Fachkenntnisse in den Bereichen Belastungssteuerung und Verletzungsprävention gezielt einbringen. Zuvor arbeitete er unter anderem für die Frauenmannschaft von Hertha BSC und sammelte zudem als ehemaliger Top-Athlet im American Football sportliche Erfahrung. In der Pressemitteilung des Vereins sagt Max von Wachsmann: „Ich freue mich riesig auf die Aufgabe beim RSV und darauf, die Jungs fit für die kommenden Herausforderungen in der Regionalliga zu machen!“