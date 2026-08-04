Regionalligist RSV Eintracht 1949 mit Verstärkung von Hertha BSC

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Der RSV Eintracht 1949 vermeldet kurz vor dem heutigen Auswärtsspiel beim FC Carl Zeiss Jena einen vielversprechenden Neuzugang. Mit dem 19-jährigen Oscar Capoano wechselt ein talentierter deutsch-italienischer Offensivakteur aus der U23 von Hertha BSC nach Stahnsdorf. Der Transfer sichert dem Kader des Regionalliga-Aufsteigers rechtzeitig zum 3. Spieltag zusätzliche fußballerische Qualität und Tiefe im Mittelfeld.

Der RSV Eintracht 1949 kann einen weiteren spannenden Akteur in seinen Reihen begrüßen. Der 19-jährige deutsch-italienische offensive Mittelfeldspieler Oscar Capoano schließt sich dem Verein an und wechselt von der U23 von Hertha BSC nach Stahnsdorf. Mit seiner Kreativität und fußballerischen Ausbildung soll er das Spiel des Aufsteigers RSV Eintracht 1949 in der Regionalliga Nordost weiter beleben.

Ausbildung beim BAK und Erfahrungen in der Hertha-Akademie

Seine fußballerische Laufbahn nahm im Juniorenbereich des Berliner AK 07 Fahrt auf, wo er gründlich ausgebildet wurde und unter anderem in der U19-Regionalliga am Ball war. Im Sommer 2024 folgte schließlich der Schritt in die Akademie von Hertha BSC. Dort stellte er sein Können in der DFB-Nachwuchsliga unter Beweis, ehe er in der zurückliegenden Saison fest zum Kader der U23 der Hauptstädter gehörte und dort seine ersten wertvollen Erfahrungen in der Regionalliga Nordost sammelte.

Heute, 19:00 Uhr FC Carl Zeiss Jena FC Carl Zeiss Jena RSV Eintracht 1949 RSV Eintracht 1949 19:00 live PUSH

Punktgenauer Transfer vor dem Abendspiel in Jena

Der Transfer erfolgt exakt zum richtigen Zeitpunkt unmittelbar vor der nächsten sportlichen Herausforderung. Am heutigen Dienstag trifft der RSV Eintracht 1949 am 3. Spieltag der Regionalliga Nordost um 19 Uhr auswärts auf den FC Carl Zeiss Jena, wo die RSV-Mannschaft nach dem geglückten Saisonstart die nächsten Zähler anstrebt.