Regionalligist reist im vorletzten Test zum Kreisligisten

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Der SGV Heilbronn-Freiberg hat in dieser Vorbereitung bereits fast die gesamte Bandbreite des Sommerfußballs erlebt. Nach Tests gegen Dritt-, Zweit- und Bundesligisten folgte unter der Woche ein deutliches 14:1 gegen den GSV Pleidelsheim. Nun wartet am Sonntag mit dem SV Heilbronn am Leinbach ein bewusst anders gelagerter Prüfstein.

Das 14:1 gegen Pleidelsheim war dagegen ein Spiel, in dem es vor allem um Rhythmus, Selbstverständnis und Konsequenz ging. Gegen einen Gegner, der aus der Landesliga in die Bezirksliga abgestiegen ist, war das Ergebnis standesgemäß deutlich. Überbewerten lässt es sich nicht, aber solche Partien haben ihren Wert, wenn der Favorit sie seriös annimmt und über die gesamte Spielzeit Tempo und Konzentration hochhält.

Für das Regionalliga-Spitzenteam war der bisherige Fahrplan anspruchsvoll. Das 2:2 gegen den Drittliga-Aufsteiger SG Sonnenhof Großaspach, die klare 1:6-Niederlage gegen die TSG Hoffenheim II, das torreiche 4:4 gegen den Karlsruher SC und das 0:3 gegen Bundesligist TSG Hoffenheim lieferten jeweils andere Erkenntnisse. Mal ging es um Widerstandsfähigkeit gegen höheren Druck, mal um defensive Grenzen, mal um offensive Qualität. Nach der Vorsaison als Spitzenteam der Regionalliga ist das ein sinnvoller Maßstab: Der SGV muss sich nicht verstecken, darf aber in keinem Bereich nachlässig werden.

Am Sonntag beim SV Heilbronn am Leinbach aus der Kreisliga A1 Franken gilt Ähnliches. Der sportliche Abstand ist groß, entsprechend wird es für Heilbronn-Freiberg darum gehen, Abläufe zu schärfen, Belastung zu verteilen und trotzdem die richtige Haltung zu zeigen. Gerade nach großen Gegnern sind solche Tests eine Frage der Professionalität.

Danach wird der Maßstab wieder höher. Am Dienstag steht beim 1. CfR Pforzheim der letzte Test an, bevor im WFV-Pokal der SV Salamander Kornwestheim wartet. Am 8. August beginnt die Regionalliga beim 1. FC Kaiserslautern II, eine Woche später kommt der FC 08 Homburg. Die Vorbereitung des SGV war abwechslungsreich. Jetzt soll daraus Wettkampfschärfe werden.

Mit dem SGV-Fanbus auf zum Betzenberg

Der SGV Heilbronn-Freiberg startet mit einem besonderen Auftaktspiel in die Saison

2026/2027 der Regionalliga Südwest. Die Mannschaft von Trainer Kushtrim Lushtaku tritt am

Samstag, 8. August 2026, um 14 Uhr auswärts gegen den 1. FC Kaiserslautern II an. Die

Gastgeber tragen ihre Heimspiele auf dem Betzenberg im legendären Fritz-Walter-Stadion

aus.

Um mit möglichst vielen Fans zum ersten Auswärtsspiel der neuen Saison nach

Kaiserslautern zu reisen, bietet der SGV einen Fanbus an. Die Abfahrt ist am Spieltag um

10:30 Uhr vor dem Heilbronner Frankenstadion (Badstraße 100, 74072 Heilbronn). Für die

Hin- und Rückfahrt wird ein Unkostenbeitrag von 10 Euro pro Person erhoben.

Wer sich einen Platz im Fanbus sichern möchte, kann sich per E-Mail an info@sgv1913.de

anmelden. Ticketinformationen für das Auswärtsspiel beim 1. FC Kaiserslautern II folgen in

Kürze.