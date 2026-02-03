Regionalligist Preussen: Stürmer aus den USA im Anflug

Der sportliche Leiter des Regionalliga-Nordostligisten BFC Preussen verkündet die Verpflichtung eines 1,90 m großen Angreifers aus Vermont Catamounts (USA)
Ein neuer Stürmer für den BFC Preussen
Regionalligist BFC Preussen zieht einen Stürmer aus den USA an Land. Philipp Kühn wechselt von den Vermont Catamounts nach Lankwitz an die Malteser Straße.
Der 23-Jährige spielt in seiner Jugend beim BFC Preussen und findet von dort aus den Weg zum 1. FC Union Berlin. Im Winter seines letzten U19-Jahres wechselt Kühn dann an die Weser und geht für Werder Bremen fortan in der U19, dann in der U23 auf Torejagd. Dort gelingen ihm in 60 Pflichtspielen 23 Tore.
BFC Preussen: Sportlich stabil, strukturell vorbereitet
Als Aufsteiger spielt der BFC Preussen eine starke Saison in der Regionalliga Nordost. Das Team um Volbert und Co-Trainer Thorben Marx bewegt sich sicher im Mittelfeld. Der Verein erfüllt die technischen Auflagen des NOFV und trägt seine Heimspiele im eigenen Stadion aus. Sportliche Ausrufezeichen setzt die Mannschaft mit dem 2:0-Heimsieg gegen Lok Leipzig und dem 1:0-Auswärtserfolg beim Hallescher FC. Im Berliner Landespokal endet die Reise im Viertelfinale nach einem 1:3 gegen den BFC Dynamo.
