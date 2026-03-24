Regionalligist präsentiert gleich vier weitere wichtige Verlängerungen Samuel Schneider, Louis Potye, Ferdinand Schmidt und Simun Birkic bleiben der TSG Balingen erhalten. von red/pm · Heute, 19:30 Uhr · 0 Leser

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Die TSG Balingen treibt ihre Kaderplanung für die Zukunft weiter konsequent voran. Der Aufsteiger der Regionalliga Südwest setzt dabei verstärkt auf eigene Talente und Identifikation. Mit weiteren Vertragsverlängerungen sendet der Verein ein klares Signal: Der eingeschlagene Weg soll nachhaltig und mit Perspektive fortgeführt werden.

Bei der TSG Balingen nimmt der Kader für die kommende Saison weiter konkrete Formen an. Der Regionalligist setzt dabei bewusst auf Spieler aus den eigenen Reihen sowie entwicklungsfähige Akteure, die bereits in dieser Spielzeit wichtige Schritte gemacht haben. Mit Simun Birkic bleibt ein junger Offensivspieler auch über die Saison hinaus Teil der Mannschaft. Der 19-Jährige entwickelte sich in dieser Spielzeit zu einem der spannendsten Talente im Kader. Nach starken Leistungen in der U19 und U23 wurde er frühzeitig an die erste Mannschaft herangeführt und erhielt zunehmend Spielzeit. Spätestens mit seinem Doppelpack gegen den FSV Frankfurt machte Birkic nachhaltig auf sich aufmerksam.

Auch Samuel Schneider setzt seinen Weg bei der TSG fort. Der offensive Mittelfeldspieler kämpft sich aktuell nach einer Verletzung über die U23 zurück in den Rhythmus und soll perspektivisch wieder eine feste Rolle in der ersten Mannschaft einnehmen. Im Tor setzt die TSG ebenfalls auf Kontinuität. Louis Potye bleibt dem Verein erhalten. Der 22-Jährige war im Sommer 2024 vom SSV Reutlingen gekommen und entwickelte sich in dieser Saison zunehmend zu einer ernsthaften Option zwischen den Pfosten. In den vergangenen Monaten wechselte er sich regelmäßig mit Elvin Kovac im Tor ab und empfahl sich mit stabilen Leistungen.