Regionalligist präsentiert einen Rückkehrer

– Foto: FSV 63 Luckenwalde

Regionalligist FSV 63 Luckenwalde präsentiert einen Zugang. Das teilt der Verein dazu mit:

Unsere Erste kann einen Winterneuzugang vermelden. In den Jahren 2021 bis 2024 lief Phil in Liga- und Pokalwettbewerben insgesamt 87-mal für uns auf, dabei gelangen ihm 12 Treffer sowie 12 Vorlagen. Nach zwei Regionalligastationen (VSG Altglienicke, BFC Preussen) kehrt Phil, 25 Jahre jung, nun zu unserem FSV 63 zurück.

Hendrik Brösel, Geschäftsführer Sport: „Wir freuen uns sehr auf das Wiedersehen mit Phil. Er wird unser Offensivspiel durch seine Variabilität und seinen Spielwitz bereichern. Es benötigt keine lange Integration und Gewöhnung, denn er kennt Teile der Mannschaft sowie die Handschrift des Trainerteams. Nun arbeiten wir gemeinsam an einem erfolgreichen weiteren Kapitel!“

Lieber Phil, die FSV-Familie begrüßt Dich wieder in unserem Kreise!