Regionalligist präsentiert einen Rückkehrer

Regionalligist FSV 63 Luckenwalde präsentiert einen Zugang. Das teilt der Verein dazu mit:
Phil Butendeich kehrt zurück ins „Seele“!
Unsere Erste kann einen Winterneuzugang vermelden. In den Jahren 2021 bis 2024 lief Phil in Liga- und Pokalwettbewerben insgesamt 87-mal für uns auf, dabei gelangen ihm 12 Treffer sowie 12 Vorlagen. Nach zwei Regionalligastationen (VSG Altglienicke, BFC Preussen) kehrt Phil, 25 Jahre jung, nun zu unserem FSV 63 zurück.
Hendrik Brösel, Geschäftsführer Sport: „Wir freuen uns sehr auf das Wiedersehen mit Phil. Er wird unser Offensivspiel durch seine Variabilität und seinen Spielwitz bereichern. Es benötigt keine lange Integration und Gewöhnung, denn er kennt Teile der Mannschaft sowie die Handschrift des Trainerteams. Nun arbeiten wir gemeinsam an einem erfolgreichen weiteren Kapitel!“
Lieber Phil, die FSV-Familie begrüßt Dich wieder in unserem Kreise!
Auf geht´s!
So sieht die Tabelle der Regionalliga Nordost aus:
1. 1. FC Lokomotive Leipzig 19 15-1-3 41:14 46
2. FC Carl Zeiss Jena 19 12-5-2 38:18 41
3. FC Rot-Weiß Erfurt 19 10-7-2 36:24 37
4. FSV Zwickau 19 10-5-4 30:20 35
5. VSG Altglienicke 19 10-4-5 30:20 34
6. Hallescher FC 19 9-5-5 29:20 32
7. 1. FC Magdeburg II (Auf) 19 8-2-9 33:28 26
8. BFC Preussen (Auf) 17 7-5-5 25:23 26
9. FSV 63 Luckenwalde 18 7-5-6 23:25 26
10. Chemnitzer FC 19 6-7-6 27:29 25
11. Hertha BSC II 19 5-6-8 27:39 21
12. SV Babelsberg 03 19 5-5-9 28:33 20
13. ZFC Meuselwitz 18 4-7-7 22:30 19
14. Greifswalder FC 19 4-7-8 21:29 19
15. BFC Dynamo 18 4-5-9 20:30 17
16. BSG Chemie Leipzig 18 4-1-13 16:27 13
17. FC Eilenburg 19 2-6-11 17:35 12
18. FC Hertha 03 Zehlendorf 17 1-5-11 14:33 8
