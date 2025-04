Regionalligist plant für die neue Saison

Adrian Freiwald überzeugt durch sein außergewöhnliches Talent und seine aggressive Zweikampfstärke, die ihn zu einem wichtigen Bestandteil der Mannschaft gemacht haben. Seine positive Entwicklung seit seinem Eintritt in den Verein unterstreicht sein Potenzial, weiterhin eine zentrale Rolle in der Zukunft des 1. Göppinger SV zu spielen.

„Adi hat sich in den vergangenen zwei Jahren großartig entwickelt und ist ein Vorbild an Einsatzbereitschaft und Leidenschaft. Wir sind glücklich, ihn weiterhin in unseren Reihen zu haben und freuen uns auf seine weitere Entwicklung,“ so Geschäftsführer Sport, Gianni Coveli.

Mit der Vertragsverlängerung setzt der Verein ein Zeichen für Kontinuität und Vertrauen in die jungen Talente, die den Erfolg des Vereins nachhaltig sichern sollen.



„Das familiäre Umfeld und die sportlichen Entwicklungen des Vereins haben mich davon überzeugt, meinen Vertrag zu verlängern. Dies bietet mir die Chance, mich persönlich und sportlich weiterzuentwickeln und gemeinsame Erfolge zu erzielen“, sagt Adrian Freiwald über die Entscheidung zur Vertragsverlängerung.