Regionalligist ohne Chance im Westfalenpokal-Finale

Berkan Taz traf doppelt im Finale. – Foto: Eibner-Presse/Jan Rollinger

Lange Zeit spielte der SC Verl überraschend um den Aufstieg in die 2. Bundesliga mit. Im Saisonendspurt der 3. Liga konnten die Ostwestfalen nicht mehr mithalten und verpassten den Relegationsplatz um sechs Punkte gegenüber Konkurrent RW Essen, gegen den die Verler am vorletzten Spieltag knapp mit 0:1 unterlagen.

Am Ende fehlten auch vier Punkte für Platz 4, um zumindest den DFB-Pokal-Platz 2026/27 sicher zu haben. Diesen sicherte sich der SC Verl doch noch am heutigen sog. "Finaltag der Amateure". Gegen Regionalligist Sportfreunde Lotte, der eine sehr durchwachsene Spielzeit im Mittelfeld erlebt hat, gewann der Favorit souverän mit 3:0. Lotte geht leer aus!

Für die Tecklenburger ist der Traum von der dritten DFB-Pokal-Teilnahme in Folge endgültig geplatzt. In den Vorjahren unterlagen die Sportfreunde dem SC Freiburg (0:2) und dem Karlsruher SC (0:5) jeweils in der 1. Runde. Verl wird zum ersten Mal seit 2019 wieder am "Konzert der Großen" teilnehmen. Damals gelang der große Coup gegen Augsburg und Kiel. Erst gegen Bundesligist Union Berlin war im Achtelfinale Schluss.