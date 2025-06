Regionalligist mit zwei Abgängen

In der vergangenen Woche haben wir erfahren, dass der 1. FC Union Berlin seinen Torhüter Yannic Stein zurück nach Köpenick holt und die Leihe beim SV Babelsberg 03 so vorzeitig beendet wird.



Mike Bachmann wechselt zum FSV 63 Luckenwalde

Ab der kommenden Saison wird Offensivspieler Mike Bachmann für die Mannschaft vom FSV Luckenwalde auflaufen. Babelsberg 03 und Mike haben sich gemeinsam auf eine vorzeitige Auflösung des Vertrags geeinigt, der bis Sommer 2026 lief.

In der abgelaufenen Spielzeit lief Mike in 21 Spielen in der Regionalliga für uns auf und schoss dabei 2 Tore – besonders wird sein Geburtstagstreffer Anfang April gegen Viktoria Berlin in Erinnerung bleiben, mit dem Mike das 3:1 erzielte und so den Deckel auf einen wichtigen Heimerfolg in der Rückrunde machte.

