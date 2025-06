Regionalligist mit einem Zugang und zwei Verlängerungen

Mit Maximus Babke haben wir bereits vor wenigen Wochen einen ersten Neuzugang auf der Torhüterposition in der ersten Mannschaft bekannt gegeben. In den vergangenen Tagen unterschrieben nun Linus Löffler und Cem Bagci ihre Arbeitsverträge bei Nulldrei.

Linus kehrt nach einem Jahr Oberliga-Erfahrung zurück an den Babelsberger Park. Von 2017 bis 2023 durchlief er die Jugendabteilung in unserem Verein, bevor er den Sprung in die erste Mannschaft schaffte. In der vergangenen Saison stand der 1,86 m große Torhüter beim Ludwigsfelder FC in der Oberliga zwischen den Pfosten und sammelte Spielpraxis.

Cem Bagci verlängert seinen aktuellen Vertrag um eine weitere Saison, bis 2026. In der abgelaufenen Saison wurde Cem teilweise von Verletzungen zurückgeworfen, sammelte teilweise Spielzeit in der U19 und in unserer „Zweeten“. Der 19-jährige komplettiert das Torhüter-Team um Maximus Babke und Linus Löffler, wo er sich weiterentwickeln will.



Jannis Lang bleibt Nulldreier

In den vergangenen Tagen entschied sich Jannis Lang, längerfristig am Babelsberger Park zu bleiben. In der abgelaufenen Saison noch als Leihspieler von Hansa Rostock bei uns, wird der Verteidiger nun fest verpflichtet und unterschreibt einen Vertrag bis 2027. Sein ursprünglich noch gültiger Vertrag in Rostock wurde aufgelöst.

„Jannis hat bei der Entscheidung für Babelsberg sein Herz sprechen lassen. Wir freuen uns sehr, dass er bei uns bleibt - auch weil wir wissen, dass er bei ganz anderen Vereinen auf dem Zettel stand. Seine Willenskraft, Zweikampfstärke und Identifikation mit Nulldrei sind bemerkenswert. Wir gewinnen mit Jannis in der Defensive viel Sicherheit, zusätzlich entpuppte er sich in der Rückrunde auch noch als torgefährlich.“

In 25 Spielen für Nulldrei stand Jannis 21 Mal in der Startelf und erzielte 3 Tore.