Regionalligist mit einem Zugang, aber auch mit einem Abgang

In Braunschweig kam der 21-jährige Stürmer in der abgelaufenen Saison zu 2 Einsätzen in der 2. Bundesliga. Spielpraxis sammelte Linus in den letzten beiden Jahren in der Reservemannschaft und erzielte in 31 Spielen 19 Tore.

„Linus weiß, wo das Tor steht und hat dies in seiner Karriere schon reichlich unter Beweis gestellt. In Wolfenbüttel schoss er in 51 Spielen 56 Tore, was eine beeindruckende Quote darstellt. Die Gespräche mit Linus waren von Beginn an vielversprechend und wir freuen uns, mit ihm zusätzliche Qualität in der Offensive zu bekommen", sagt Sportvorstand Paul Bachmeyer.

Linus Queißer wird künftig mit der Rückennummer 23 auflaufen.

Tjalf Geue per Leihe zum BAK 07

In der kommenden Saison werden wir unser Eigengewächs, Tjalf Geue, für eine Spielzeit an den Berliner Athletik Klub 07 in die Oberliga ausleihen.

Tjalf schaffte in der Saison 2024/2025 den Sprung aus unserer A-Jugend in die Erste Mannschaft und unterschrieb einen langfristigen Vertrag bis 2027.

Im Sinne einer positiven Entwicklung des Spielers, haben sich Tjalf und die sportliche Leitung darauf verständigt, dass der Spieler in der kommenden Saison in der Oberliga Spielpraxis sammeln kann und in der Saison 2026/2027 wieder zum SVB zurückkehren wird.

