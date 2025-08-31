Regionalligist mit einem Rückkehrer

Regionalligist SV Babelsberg 03 präsentiert einen Rückkehrer. Das sind die Infos des Vereins dazu:
Erst im Juni mussten wir die vorzeitige Rückkehr unseres ausgeliehen Torhüters, Yannic Stein, zum 1. FC Union Berlin bekanntgeben. Aus dem Sprichwort, dass man sich immer zwei Mal im Leben sieht, ist in diesem Fall nun Wirklichkeit geworden.
Wir freuen uns, dass Yannic ab morgen wieder Teil des Kaders unserer Equipe ist und wir ihn für die aktuelle Spielzeit von Union Berlin erneut ausleihen dürfen.
„Es ist kein Geheimnis, welche Fähigkeiten Yannic mitbringt. Er wird die Qualität unseres Torhüter-Teams maßgeblich erhöhen und auch menschlich gewinnen wir einen tollen Charakter. Wir freuen uns, dass sich Yannic so wohl bei uns gefühlt hat, dass er es jetzt kaum erwarten kann, wieder da zu sein", sagt Sportvorstand Paul Bachmeyer.
Yannic Stein stand in der Rückrunde der vergangenen Saison in 15 Pflichtspielen für unsere Farben zwischen den Pfosten.
+++
So geht es in der Regionalliga Nordost weiter:
7. Spieltag
Fr., 12.09.25 18:00 Uhr Hallescher FC - BSG Chemie Leipzig
Fr., 12.09.25 19:00 Uhr Hertha BSC II - BFC Dynamo
Fr., 12.09.25 19:00 Uhr VSG Altglienicke - FSV Zwickau
Fr., 12.09.25 19:00 Uhr 1. FC Magdeburg II - Greifswalder FC
Sa., 13.09.25 14:00 Uhr 1. FC Lokomotive Leipzig - FSV 63 Luckenwalde
Sa., 13.09.25 14:00 Uhr FC Carl Zeiss Jena - FC Eilenburg
Sa., 13.09.25 14:00 Uhr ZFC Meuselwitz - FC Hertha 03 Zehlendorf
Sa., 13.09.25 14:00 Uhr BFC Preussen - FC Rot-Weiß Erfurt
Sa., 13.09.25 16:00 Uhr SV Babelsberg 03 - Chemnitzer FC
8. Spieltag
Di., 16.09.25 19:00 Uhr FSV Zwickau - 1. FC Magdeburg II
Di., 16.09.25 19:00 Uhr BFC Dynamo - Greifswalder FC
Di., 16.09.25 19:00 Uhr VSG Altglienicke - ZFC Meuselwitz
Di., 16.09.25 19:00 Uhr FC Eilenburg - SV Babelsberg 03
Di., 16.09.25 19:00 Uhr FSV 63 Luckenwalde - FC Hertha 03 Zehlendorf
Di., 16.09.25 19:00 Uhr BSG Chemie Leipzig - FC Rot-Weiß Erfurt
Mi., 17.09.25 17:00 Uhr BFC Preussen - Hertha BSC II
Mi., 17.09.25 19:00 Uhr Chemnitzer FC - Hallescher FC
Mi., 01.10.25 19:00 Uhr FC Carl Zeiss Jena - 1. FC Lokomotive Leipzig
9. Spieltag
Fr., 19.09.25 19:00 Uhr SV Babelsberg 03 - VSG Altglienicke
Fr., 19.09.25 19:00 Uhr FC Hertha 03 Zehlendorf - FSV Zwickau
Fr., 19.09.25 19:00 Uhr BSG Chemie Leipzig - BFC Dynamo
Sa., 20.09.25 14:00 Uhr Hallescher FC - BFC Preussen
Sa., 20.09.25 16:00 Uhr FC Rot-Weiß Erfurt - Chemnitzer FC
So., 21.09.25 14:00 Uhr Greifswalder FC - FSV 63 Luckenwalde
So., 21.09.25 14:00 Uhr Hertha BSC II - 1. FC Lokomotive Leipzig
So., 21.09.25 14:00 Uhr ZFC Meuselwitz - FC Carl Zeiss Jena
Di., 23.09.25 19:00 Uhr 1. FC Magdeburg II - FC Eilenburg