Regionalligist mit einem Rückkehrer

Regionalligist SV Babelsberg 03 präsentiert einen Rückkehrer. Das sind die Infos des Vereins dazu:

Erst im Juni mussten wir die vorzeitige Rückkehr unseres ausgeliehen Torhüters, Yannic Stein, zum 1. FC Union Berlin bekanntgeben. Aus dem Sprichwort, dass man sich immer zwei Mal im Leben sieht, ist in diesem Fall nun Wirklichkeit geworden. Wir freuen uns, dass Yannic ab morgen wieder Teil des Kaders unserer Equipe ist und wir ihn für die aktuelle Spielzeit von Union Berlin erneut ausleihen dürfen.

„Es ist kein Geheimnis, welche Fähigkeiten Yannic mitbringt. Er wird die Qualität unseres Torhüter-Teams maßgeblich erhöhen und auch menschlich gewinnen wir einen tollen Charakter. Wir freuen uns, dass sich Yannic so wohl bei uns gefühlt hat, dass er es jetzt kaum erwarten kann, wieder da zu sein", sagt Sportvorstand Paul Bachmeyer. Yannic Stein stand in der Rückrunde der vergangenen Saison in 15 Pflichtspielen für unsere Farben zwischen den Pfosten.