Regionalligist mit 7 Testspielen und einem Turnier

Der Sommerfahrplan des Regionalligisten FSV 63 Luckenwalde steht. Mit insgesamt 7 Testspielen und der 3. Auflage des Luckenwalder Turmpokals wird sich die Mannschaft auf die kommende Regionalliga-Saison 2025/2026 vorbereiten. Offizieller Start der neuen Regionalliga-Saison ist das letzte Juli-Wochenende, die genauen Spieltagspaarungen und Anstoßzeiten werden in den kommenden Wochen bekanntgegeben.

Bereits einen Tag später, am Samstag, den 21. Juni 2025, trifft das Team um 14:00 Uhr auf Einheit Wittenberg. Gespielt wird auf dem Sportplatz von SV Einheit.

Am Freitag, den 20. Juni 2025, startet die Vorbereitung mit einem Auswärtsspiel bei der SG 1910 Woltersdorf. Anstoß ist um 18:30 Uhr auf dem Sportplatz in Woltersdorf.

Am Freitag, den 27. Juni 2025, geht es um 19:00 Uhr gegen den SV Sparta Lichtenberg. Austragungsort ist der Rasenplatz an der Fischerstraße.

Am Mittwoch, den 2. Juli 2025, steht ein attraktives Testspiel gegen Tennis Borussia Berlin an. Anstoß ist um 18:30 Uhr auf dem Sportplatz am Baruther Tor.