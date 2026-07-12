Regionalligist Kickers Offenbach dreht Spiel gegen den KSC

Beide Mannschaften agierten anfangs taktisch ausgerichtet und ließen jeweils nicht viele Chancen zu. In der 18. Minute schlug Doganay eine scharfe Flanke vors Tor, von Hagens Direktabnahme trudelte aber knapp am langen Pfosten vorbei. Auf der Gegenseite traf KSC-Kapitän Dinger nach einer Ecke per Kopf (37.) zur 1:0 Gästeführung.

Nach dem Seitenwechsel wechselte der OFC komplett durch. Der zweite Durchgang begann zunächst etwas offener, mit mehr Platz für die Angriffsreihen, ehe es sich auf dem Feld wieder etwas beruhigte. In dieser offenen Phase flankte Ohumwangho weit in den Strafraum. El Ouali verarbeitete den Ball und gab auf Becker weiter, der aus der Drehung den Ausgleich erzielte (50.). Kurz vor Schluss erlief Staude im Strafraum nochmal einen zunächst verloren geglaubten Ball. Dabei wurde er jedoch vom Torhüter gefoult und den daraus ergangenen Strafstoß vollstreckte er selbst zum 2:1-Endstand (87.).

Am kommenden Mittwoch um 18 Uhr steht für den OFC das nächste Vorbereitungsspiel bei der Germania Ober-Roden an.

Brinkies, Sorge, Garic, Wolfram (33. Mustafa), Arh Cesen, von Hagen, Goselink, Doganay, Fröhlich, Marx, Krauße

Tatomirovic, Schmid, Becker, Staude, Crljenec, Abdelhadi, Loune, Pistritto (78. Reuter), Marcos, El Ouali, Uhumwangho

Mannschaftsaufstellung Kickers Offenbach 1. Halbzeit:Mannschaftsaufstellung Kickers Offenbach 2. Halbzeit:

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