Regionalligist Homburg besiegt Zweitligisten 3:0

Aus sportlicher Sicht stand für unseren FCH heute das letzte Testspiel der Sommervorbereitung an. Personell musste man heute neben den Langzeitverletzten Hilal El-Helwe und Michael Heilig weiterhin auf Lukas Hoffmann und Justin Petermann verzichten.

Nach einer emotionalen Abschiedsrede, einer Gedenkminute und dem Anstoß, der symbolisch von Herberts 7-jähriger Enkelin Mia ausgeführt wurde, ging es los. Die Homburger erwischten einen guten Start in die Partie und kamen bereits nach 2 Minuten durch Markus Mendler, der aus zentraler Position knapp verpasste, zur ersten guten Möglichkeit.

Insgesamt gestaltete sich die erste halbe Stunde ausgeglichen ohne größere Höhepunkte auf beiden Seiten. Die Gäste blieben offensiv weitestgehend ungefährlich. Erst in der 35. Minute kamen sie zu einer ordentlichen Chance, als der Ball nach einer Ecke über Umwege gefährlich aufs Tor kam, aber an der Latte abprallte. Stattdessen ging unser FCH kurz vor der Pause in Führung. In der 39. Minute traf Tim Steinmetz aus spitzem Winkel zum 1:0. Wenige Minuten später hatten die Grün-Weißen sogar das 2:0 auf dem Fuß, aber SVE-Keeper Boss holte beim Versuch von Miguel Gonçalves zur Glanzparade aus. So blieb es zur Pause bei der 1:0-Führung für die Gastgeber.

Auf Seiten unseres FCH ging es personell unverändert in die 2. Halbzeit. Kurz nachdem Nils Röseler einen Ball der Elversberger noch in Not im Strafraum klären konnte, bauten die Homburger ihre Führung aus. Nach einem Abstoß landete der Ball über wenige Stationen bei Mendler, der aus der Distanz abzog und den Ball schön zum 2:0 im gegnerischen Gehäuse versenkte. Nach einer guten Stunde wechselte Cheftrainer Seitz fünffach und brachte Frederik Schumann, Nico Jörg, Tim Littmann, Amar Suljić und Frederic Baum ins Spiel.

Die Homburger kombinierten sich weiterhin immer wieder nach vorne durch, während von der SVE offensiv weiter recht wenig zu sehen war. In der 70. Minute bauten die Grün-Weißen ihre Führung schließlich aus. Minos Gouras drang über die rechte Seite in den Strafraum ein, wo er den Ball in die Mitte auf Armend Qenaj ablegte, der die Kugel zum 3:0 im Tor versenkte. Mart Ristl hatte kurz vor Schluss noch das 4:0 auf dem Fuß, aus der Drehung verzog er jedoch knapp. Somit gewann unser FCH seine Generalprobe vor dem Ligastart im letzten Vorbereitungsspiel gegen den Zweitligisten aus Elversberg mit 3:0.

Am kommenden Samstag, den 02. August startet unser FC 08 Homburg mit einem Heimspiel gegen den KSV Hessen Kassel in die neue Saison 2025/26 der Regionalliga Südwest. Anstoß im Waldstadion ist um 14 Uhr.

Die SV Elversberg bereits eine Stunde früher mit dem Heimspiel gegen den 1. FC Nürnberg in die neue Zweitliga-Runde.