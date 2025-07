Regionalligist holten flinken Außenspieler aus der Oberliga

Zié stammt aus Frankreich und wurde in der Jugend des renommierten Zweitligisten EA Guingamp ausgebildet. Dort legte er die Basis für seine fußballerische Entwicklung, bevor er den Schritt nach Deutschland wagte. Bei Optik Rathenow überzeugte er in der vergangenen Saison mit Dynamik und seiner Fähigkeit, im Eins-gegen-eins den Unterschied zu machen.

Mit dem jungen Franzosen ist ein weiterer Baustein für die neue Saison gesetzt – die Vorbereitung läuft, und der SGV freut sich, Matt Zié bald im Wasenstadion in Aktion zu sehen.

+++

So sehen die ersten drei Spieltage der Regionalliga Südwest aus:

1. Spieltag

Fr., 01.08.25 19:00 Uhr SV Sandhausen - FSV Frankfurt

Sa., 02.08.25 14:00 Uhr SGV Freiberg - SC Freiburg II

Sa., 02.08.25 14:00 Uhr TSV Steinbach Haiger - SV Eintracht Trier 05

Sa., 02.08.25 14:00 Uhr FC 08 Homburg - KSV Hessen Kassel

Sa., 02.08.25 14:00 Uhr FSV Mainz 05 II - FC-Astoria Walldorf

Sa., 02.08.25 14:00 Uhr Bahlinger SC - Kickers Offenbach

Sa., 02.08.25 14:00 Uhr SG Sonnenhof Großaspach - TSG Balingen

Sa., 02.08.25 14:00 Uhr Bayern Alzenau - TSV Schott Mainz

So., 03.08.25 14:00 Uhr SG Barockstadt Fulda Lehnerz - SV Stuttgarter Kickers



2. Spieltag

Fr., 08.08.25 19:00 Uhr Kickers Offenbach - Bayern Alzenau

Sa., 09.08.25 14:00 Uhr FSV Frankfurt - SGV Freiberg

Sa., 09.08.25 14:00 Uhr KSV Hessen Kassel - FSV Mainz 05 II

Sa., 09.08.25 14:00 Uhr FC-Astoria Walldorf - SG Sonnenhof Großaspach

Sa., 09.08.25 14:00 Uhr SV Eintracht Trier 05 - SG Barockstadt Fulda Lehnerz

Sa., 09.08.25 14:00 Uhr TSV Schott Mainz - Bahlinger SC

Sa., 09.08.25 14:00 Uhr TSG Balingen - TSV Steinbach Haiger

So., 10.08.25 14:00 Uhr SV Stuttgarter Kickers - SV Sandhausen

So., 10.08.25 14:00 Uhr SC Freiburg II - FC 08 Homburg



3. Spieltag

Sa., 16.08.25 14:00 Uhr SGV Freiberg - TSV Schott Mainz

Sa., 16.08.25 14:00 Uhr TSV Steinbach Haiger - FC-Astoria Walldorf

Sa., 16.08.25 14:00 Uhr SG Barockstadt Fulda Lehnerz - TSG Balingen

Sa., 16.08.25 14:00 Uhr FSV Mainz 05 II - Kickers Offenbach

Sa., 16.08.25 14:00 Uhr Bayern Alzenau - SC Freiburg II

So., 17.08.25 14:00 Uhr SV Stuttgarter Kickers - SV Eintracht Trier 05

Di., 19.08.25 19:00 Uhr SV Sandhausen - KSV Hessen Kassel

Di., 19.08.25 19:00 Uhr SG Sonnenhof Großaspach - FSV Frankfurt

Mi., 20.08.25 19:00 Uhr FC 08 Homburg - Bahlinger SC