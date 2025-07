Regionalligist holt U19-Spieler vom Bundesligisten

Max Hathaway wird ein gelb-blauer. Der 19-Jährige wechselt aus der U19 des Bundesligisten SV Werder Bremen nach Luckenwalde. Max wurde bereits bei den vergangenen Testspielen eingesetzt und dürfte dem ein oder anderen FSV-Fan bereits aufgefallen sein.

„Max hat sich einige Tage bei uns im Training vorgestellt und überzeugt. Er ist auf der Außenbahn sowie im Zentrum variabel einsatzfähig. Seine Mentalität und Dynamik auf dem Feld übertrug er auch in die Gespräche, sein Wille hier zu spielen war spürbar. Zudem rückt Max mit diesem Wechsel etwas näher in sein Dresdner Familienumfeld.“, so Hendrik Brösel, Geschäftsführer Sport.