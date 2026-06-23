Regionalligist holt torgefährlichen Verteidiger aus dem Norden

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Der SGV Freiberg Fußball treibt seine Kaderplanung für die kommende Regionalliga-Saison weiter ambitioniert voran – und setzt mit der Verpflichtung von Marshall Faleu ein deutliches Signal. Der 23-jährige Innenverteidiger wechselt vom SC Weiche Flensburg 08 nach Freiberg und bringt nicht nur Robustheit und Präsenz mit, sondern auch außergewöhnliche Offensivwerte für einen Defensivspieler.

Mit 1,95 Metern Körpergröße erfüllt Faleu zunächst einmal genau das Profil eines klassischen Abwehrchefs: körperlich stark, dominant in Luftduellen und kompromisslos im Zweikampf. Doch ein Blick auf seine Zahlen zeigt schnell, warum der Transfer in Freiberg für Aufmerksamkeit sorgt. In der abgelaufenen Regionalliga-Nord-Saison absolvierte der Innenverteidiger 32 Pflichtspiele und erzielte dabei bemerkenswerte acht Tore sowie drei Vorlagen – Werte, die für einen Defensivspieler außergewöhnlich sind. Vor allem bei Standardsituationen entwickelte sich Faleu zu einer echten Waffe und bewies regelmäßig seine Kopfballstärke im gegnerischen Strafraum.

Der Weg des Neuzugangs verlief dabei alles andere als geradlinig. Vor seinem Schritt in die Regionalliga Nord spielte Faleu für FSV Vorwärts Wacker 90 Nordhausen und machte dort bereits mit seiner körperlichen Präsenz und seiner Entwicklung auf sich aufmerksam. In Flensburg gelang ihm schließlich der nächste Schritt: Aus einem talentierten Verteidiger entwickelte sich ein kompletter Regionalliga-Spieler, der defensive Stabilität mit Torgefahr verbindet. Insgesamt sammelte er bereits deutlich über 100 Pflichtspieleinsätze im Herrenbereich – eine beachtliche Zahl für sein Alter.