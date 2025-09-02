Regionalligist holt Stürmer aus Curaçao

Einen weiteren Zugang vermeldet Regionalligist SGV Freiberg. Das sind die Infos des Vereins dazu:
SGV Freiberg verpflichtet Meghon Valpoort
Der 25-jährige Stürmer aus Curaçao wechselt vom Regionalligisten Rot-Weiß Erfurt in das Wasenstadion.
Valpoort ist ein Spieler mit wertvoller ausländischer Erfahrung, die er bei verschiedenen Stationen in Europa und Asien sammeln konnte. Seine fußballerische Ausbildung erhielt er in den Niederlanden bei Almere City.
Statement von Cheftrainer Kushtrim Lushtaku: „Mit Meghon bekommen wir einen Stürmer, der schon in unterschiedlichen Ligen gespielt hat und diese Erfahrung nun in unsere Mannschaft einbringen wird. Er ist beweglich, torgefährlich und bringt eine gute Mentalität mit. Wir sind überzeugt, dass er uns in der Offensive verstärken und unserem Spiel neue Optionen geben wird.“
+++
Das sind die nächsten Spiele in der Regionalliga Südwest:
6. Spieltag
Fr., 05.09.25 19:00 Uhr Kickers Offenbach - FC 08 Homburg
Fr., 05.09.25 19:00 Uhr FC-Astoria Walldorf - SGV Freiberg
Sa., 06.09.25 14:00 Uhr TSV Steinbach Haiger - SV Stuttgarter Kickers
Sa., 06.09.25 14:00 Uhr KSV Hessen Kassel - SG Sonnenhof Großaspach
Sa., 06.09.25 14:00 Uhr FSV Mainz 05 II - SG Barockstadt Fulda Lehnerz
Sa., 06.09.25 14:00 Uhr SV Eintracht Trier 05 - Bayern Alzenau
Sa., 06.09.25 14:00 Uhr Bahlinger SC - SV Sandhausen
Sa., 06.09.25 14:00 Uhr TSG Balingen - FSV Frankfurt
So., 07.09.25 14:00 Uhr SC Freiburg II - TSV Schott Mainz
7. Spieltag
Fr., 12.09.25 19:00 Uhr SG Sonnenhof Großaspach - Kickers Offenbach
Sa., 13.09.25 14:00 Uhr SV Sandhausen - TSG Balingen
Sa., 13.09.25 14:00 Uhr SGV Freiberg - Bahlinger SC
Sa., 13.09.25 14:00 Uhr SV Stuttgarter Kickers - SC Freiburg II
Sa., 13.09.25 14:00 Uhr FC 08 Homburg - TSV Steinbach Haiger
Sa., 13.09.25 14:00 Uhr SG Barockstadt Fulda Lehnerz - FC-Astoria Walldorf
Sa., 13.09.25 14:00 Uhr TSV Schott Mainz - KSV Hessen Kassel
Sa., 13.09.25 14:00 Uhr Bayern Alzenau - FSV Mainz 05 II
So., 14.09.25 14:00 Uhr FSV Frankfurt - SV Eintracht Trier 05
8. Spieltag
Fr., 19.09.25 19:00 Uhr TSV Steinbach Haiger - SG Sonnenhof Großaspach
Sa., 20.09.25 14:00 Uhr Kickers Offenbach - SGV Freiberg
Sa., 20.09.25 14:00 Uhr SC Freiburg II - SG Barockstadt Fulda Lehnerz
Sa., 20.09.25 14:00 Uhr KSV Hessen Kassel - SV Stuttgarter Kickers
Sa., 20.09.25 14:00 Uhr FC-Astoria Walldorf - TSV Schott Mainz
Sa., 20.09.25 14:00 Uhr FSV Mainz 05 II - FC 08 Homburg
Sa., 20.09.25 14:00 Uhr SV Eintracht Trier 05 - SV Sandhausen
Sa., 20.09.25 14:00 Uhr Bahlinger SC - FSV Frankfurt
Sa., 20.09.25 14:00 Uhr TSG Balingen - Bayern Alzenau