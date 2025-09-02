Regionalligist holt Stürmer aus Curaçao

Valpoort ist ein Spieler mit wertvoller ausländischer Erfahrung, die er bei verschiedenen Stationen in Europa und Asien sammeln konnte. Seine fußballerische Ausbildung erhielt er in den Niederlanden bei Almere City.

Statement von Cheftrainer Kushtrim Lushtaku: „Mit Meghon bekommen wir einen Stürmer, der schon in unterschiedlichen Ligen gespielt hat und diese Erfahrung nun in unsere Mannschaft einbringen wird. Er ist beweglich, torgefährlich und bringt eine gute Mentalität mit. Wir sind überzeugt, dass er uns in der Offensive verstärken und unserem Spiel neue Optionen geben wird.“

Das sind die nächsten Spiele in der Regionalliga Südwest:

6. Spieltag

Fr., 05.09.25 19:00 Uhr Kickers Offenbach - FC 08 Homburg

Fr., 05.09.25 19:00 Uhr FC-Astoria Walldorf - SGV Freiberg

Sa., 06.09.25 14:00 Uhr TSV Steinbach Haiger - SV Stuttgarter Kickers

Sa., 06.09.25 14:00 Uhr KSV Hessen Kassel - SG Sonnenhof Großaspach

Sa., 06.09.25 14:00 Uhr FSV Mainz 05 II - SG Barockstadt Fulda Lehnerz

Sa., 06.09.25 14:00 Uhr SV Eintracht Trier 05 - Bayern Alzenau

Sa., 06.09.25 14:00 Uhr Bahlinger SC - SV Sandhausen

Sa., 06.09.25 14:00 Uhr TSG Balingen - FSV Frankfurt

So., 07.09.25 14:00 Uhr SC Freiburg II - TSV Schott Mainz



7. Spieltag

Fr., 12.09.25 19:00 Uhr SG Sonnenhof Großaspach - Kickers Offenbach

Sa., 13.09.25 14:00 Uhr SV Sandhausen - TSG Balingen

Sa., 13.09.25 14:00 Uhr SGV Freiberg - Bahlinger SC

Sa., 13.09.25 14:00 Uhr SV Stuttgarter Kickers - SC Freiburg II

Sa., 13.09.25 14:00 Uhr FC 08 Homburg - TSV Steinbach Haiger

Sa., 13.09.25 14:00 Uhr SG Barockstadt Fulda Lehnerz - FC-Astoria Walldorf

Sa., 13.09.25 14:00 Uhr TSV Schott Mainz - KSV Hessen Kassel

Sa., 13.09.25 14:00 Uhr Bayern Alzenau - FSV Mainz 05 II

So., 14.09.25 14:00 Uhr FSV Frankfurt - SV Eintracht Trier 05



8. Spieltag

Fr., 19.09.25 19:00 Uhr TSV Steinbach Haiger - SG Sonnenhof Großaspach

Sa., 20.09.25 14:00 Uhr Kickers Offenbach - SGV Freiberg

Sa., 20.09.25 14:00 Uhr SC Freiburg II - SG Barockstadt Fulda Lehnerz

Sa., 20.09.25 14:00 Uhr KSV Hessen Kassel - SV Stuttgarter Kickers

Sa., 20.09.25 14:00 Uhr FC-Astoria Walldorf - TSV Schott Mainz

Sa., 20.09.25 14:00 Uhr FSV Mainz 05 II - FC 08 Homburg

Sa., 20.09.25 14:00 Uhr SV Eintracht Trier 05 - SV Sandhausen

Sa., 20.09.25 14:00 Uhr Bahlinger SC - FSV Frankfurt

Sa., 20.09.25 14:00 Uhr TSG Balingen - Bayern Alzenau