Regionalligist holt Mittelfeldspieler mit Zweitliga-Erfahrung

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Der SGV Heilbronn-Freiberg, Vizemeister der Regionalliga Südwest, verstärkt sein Mittelfeld mit Tim Latteier. Der zentrale Mittelfeldspieler wechselt vom Drittligisten 1. FC Schweinfurt 05 zum Team von Trainer Kushtrim Lushtaku. Der Neuzugang bringt trotz seines jungen Alters Erfahrung aus der 2. Bundesliga, 3. Liga und Regionalliga mit.

Latteier wurde beim 1. FC Nürnberg ausgebildet und kam dort bereits in der 2. Bundesliga zum Einsatz. Danach sammelte er weitere Erfahrung bei der SpVgg Bayreuth, dem FSV Frankfurt und zuletzt beim 1. FC Schweinfurt 05. Beim FSV Frankfurt gehörte er in der Regionalliga Südwest zu den prägenden Spielern der Mannschaft, in Schweinfurt war er zuletzt in der 3. Liga ebenfalls regelmäßig gefragt. Für den SGV ist die Verpflichtung deshalb ein wichtiger Baustein in der Kaderplanung.

Sportlich ist Latteier im zentralen Mittelfeld sowie im defensiven Mittelfeld einsetzbar. Er bringt Spielintelligenz, Übersicht und Ruhe am Ball mit. Damit soll er dem SGV helfen, das Spiel zu organisieren, das Tempo zu steuern und der Mannschaft zusätzliche Stabilität im Zentrum zu geben. Nach der Vizemeisterschaft in der Regionalliga Südwest erhält Heilbronn-Freiberg einen Spieler, der auf hohem Niveau ausgebildet wurde und bereits mehrere anspruchsvolle Stationen durchlaufen hat.