Regionalligist holt Innenverteidiger vom Ligarivalen

„Wir verpflichten mit Ole einen richtig feinen Charakter mit klarem Kopf. Er konnte im ersten Männerjahr schon Regionalligaeinsätze verbuchen und kennt daher die Intensitäten und Anforderungen. Wir glauben an sein Potential. In den Gesprächen hat er voller Tatendrang aufgezeigt, dass er hier sehr gute Bedingungen für seinen nächsten sportlichen Schritt sieht. Ab sofort werden wir gemeinsam am Erreichen unserer Vereinszielen sowie seiner persönlichen Entwicklung arbeiten.“, so Hendrik Brösel, Geschäftsführer Sport, über den Wechsel des 20-Jährigen.

