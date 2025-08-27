Regionalligist holt Flügelspieler vom Zweitliga-Absteiger

– Foto: Eibner

Der SGV Freiberg, der die Tabelle in der Regionalliga Südwest anführt, präsentiert einen weiteren Zugang. Hier sind die Infos des Vereins dazu:

Julian Kudala wechselt zum SGV Freiberg Der 23-jährige Flügelspieler wechselt vom Zweitliga-Absteiger SSV Ulm nach Freiberg und wird künftig unsere Mannschaft auf der rechten Seite verstärken.

Mit diesem Transfer reagieren wir gezielt auf den Abgang von Aris Malaj, der sich dem FC Augsburg angeschlossen hat. Auf dieser wichtigen Position haben wir bewusst nach einer starken Lösung gesucht – und sie mit Julian gefunden. Kudala begann seine fußballerische Laufbahn beim SSV Jahn Regensburg. 2017 wechselte er in die Jugend des FC Augsburg, ehe er von 2020 bis 2023 für den VfB Stuttgart II auflief. In den Duellen gegen den SGV überzeugte er damals schon als sehr starker Gegenspieler. Danach schloss er sich dem SSV Ulm an .