Regionalligist holt Flügelspieler vom Zweitliga-Absteiger

Der SGV Freiberg, der die Tabelle in der Regionalliga Südwest anführt, präsentiert einen weiteren Zugang. Hier sind die Infos des Vereins dazu:
Julian Kudala wechselt zum SGV Freiberg
Der 23-jährige Flügelspieler wechselt vom Zweitliga-Absteiger SSV Ulm nach Freiberg und wird künftig unsere Mannschaft auf der rechten Seite verstärken.
Mit diesem Transfer reagieren wir gezielt auf den Abgang von Aris Malaj, der sich dem FC Augsburg angeschlossen hat. Auf dieser wichtigen Position haben wir bewusst nach einer starken Lösung gesucht – und sie mit Julian gefunden.
Kudala begann seine fußballerische Laufbahn beim SSV Jahn Regensburg. 2017 wechselte er in die Jugend des FC Augsburg, ehe er von 2020 bis 2023 für den VfB Stuttgart II auflief. In den Duellen gegen den SGV überzeugte er damals schon als sehr starker Gegenspieler. Danach schloss er sich dem SSV Ulm an .
Insgesamt bringt es Julian bisher auf 4 Einsätze in der 3. Liga sowie über 60 Spiele in der Regionalliga Südwest. Damit hat er trotz seines jungen Alters bereits reichlich Erfahrung gesammelt, die er nun beim SGV einbringen wird.
Sportlicher Leiter Mario Estasi: „Wir haben Julian schon länger im Visier und seine Entwicklung intensiv verfolgt. Bereits in seiner Zeit beim VfB Stuttgart II hat er gezeigt, wie schwer er zu bespielen ist. Nach dem Abgang von Aris Malaj war es unser Ziel, die rechte Seite qualitativ stark zu besetzen – und das ist uns mit Julian gelungen."
