Regionalligist holt erfahrenen Linksverteidiger aus dem Norden

Engel wurde in der Jugend von Eintracht Frankfurt ausgebildet und spielte anschließend unter anderem für den SC Freiburg II, mit dem er den Aufstieg in die 3. Liga schaffte und dort auch zum Einsatz kam. Zuletzt stand er beim Greifswalder FC in der Regionalliga Nordost unter Vertrag.

„Jacob ist ein technisch starker, schneller Außenverteidiger, der sowohl defensiv als auch offensiv Akzente setzen kann“, sagt Sportlicher Leiter Mario Estasi.