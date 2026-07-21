Regionalligist holt ehemaligen kanadischen Nationalspieler

Der SGV Heilbronn-Freiberg verstärkt seine Defensive mit einem international erprobten
Neuzugang: Scott Kennedy blickt auf mehrere Jahre im deutschen Profifußball und auf
internationaler Bühne zurück.
Internationale Erfahrung auf Nationalmannschaftsebene
Der 29-jährige Innenverteidiger hat bislang 14 A-Länderspiele für die kanadische
Nationalmannschaft absolviert und kennt den deutschen Fußball bestens. Über den FC
Amberg und Stationen in Österreich führte ihn sein Weg zum SSV Jahn Regensburg, für den er
68 Spiele (zwei Tore) in der 2. Bundesliga und fünf Spiele (ein Tor) im DFB-Pokal absolvierte
und sich als zweikampfstarker und verlässlicher Defensivspieler etablierte. Anschließend
spielte der Linksfuß beim Wolfsberger AC in Österreich sowie bei der KAS Eupen in Belgien,
ehe er nun zum SGV Heilbronn-Freiberg wechselt.
Scott Kennedy überzeugt durch seine Zweikampfstärke, seine Ruhe am Ball und seine
Flexibilität in der Defensive. Mit seiner Verpflichtung gewinnt der SGV einen vielseitig
einsetzbaren Defensivspieler, der neben seiner angestammten Position im Abwehrzentrum
auch als Außenverteidiger eingesetzt werden kann. Dank seiner internationalen Vita mit
Spielen für die kanadische Nationalmannschaft und seiner langjährigen Erfahrung im
deutschen Profifußball soll er zusätzliche Stabilität und Qualität in die Mannschaft bringen.
Qualität und Mentalität für die SGV-Defensive
Geschäftsführer Sport Dieter Gerstung erklärt die Beweggründe für die Verpflichtung: „Uns war
es wichtig, einen Linksfuß als Innenverteidiger zu finden, der auch die Position des
Außenverteidigers spielen kann. Scott Kennedy bringt genau diese Voraussetzungen mit und
verfügt zudem über viel internationale Erfahrung. Seine Jahre im deutschen Profifußball,
insbesondere in der 2. Bundesliga, machen ihn zu einer wichtigen Verstärkung für unsere
Mannschaft. Wir sind überzeugt, dass er uns mit seiner Qualität und Mentalität weiterhelfen
wird.“
Auch Scott Kennedy blickt voller Vorfreude auf seine neue Aufgabe: „Ich freue mich sehr auf
die neue Herausforderung beim SGV Heilbronn-Freiberg. Die Gespräche mit dem Verein
waren sehr vertrauensvoll und angenehm. Ich habe sofort gemerkt, dass der SGV die richtige
Wahl für mich ist. Ich möchte meine Erfahrung einbringen und gemeinsam mit der Mannschaft
erfolgreich sein.“