Regionalligist holt ehemaligen kanadischen Nationalspieler Der SGV Heilbronn-Freiberg verpflichtet Scott Kennedy, der bereits für den SSV Jahn Regensburg in der 2. Bundesliga auf dem Platz stand. von sgv · Heute, 16:25 Uhr · 0 Leser

Der vielseitig einsetzbare Kanadier Scott Kennedy verstärkt die Defensive des SGV Heilbronn-Freiberg. – Foto: Philipp Föll

Der SGV Heilbronn-Freiberg verstärkt seine Defensive mit einem international erprobten

Neuzugang: Scott Kennedy blickt auf mehrere Jahre im deutschen Profifußball und auf

internationaler Bühne zurück.

Internationale Erfahrung auf Nationalmannschaftsebene Der 29-jährige Innenverteidiger hat bislang 14 A-Länderspiele für die kanadische

Nationalmannschaft absolviert und kennt den deutschen Fußball bestens. Über den FC

Amberg und Stationen in Österreich führte ihn sein Weg zum SSV Jahn Regensburg, für den er

68 Spiele (zwei Tore) in der 2. Bundesliga und fünf Spiele (ein Tor) im DFB-Pokal absolvierte

und sich als zweikampfstarker und verlässlicher Defensivspieler etablierte. Anschließend

spielte der Linksfuß beim Wolfsberger AC in Österreich sowie bei der KAS Eupen in Belgien,

ehe er nun zum SGV Heilbronn-Freiberg wechselt.

Scott Kennedy überzeugt durch seine Zweikampfstärke, seine Ruhe am Ball und seine

Flexibilität in der Defensive. Mit seiner Verpflichtung gewinnt der SGV einen vielseitig

einsetzbaren Defensivspieler, der neben seiner angestammten Position im Abwehrzentrum

auch als Außenverteidiger eingesetzt werden kann. Dank seiner internationalen Vita mit

Spielen für die kanadische Nationalmannschaft und seiner langjährigen Erfahrung im

deutschen Profifußball soll er zusätzliche Stabilität und Qualität in die Mannschaft bringen. Qualität und Mentalität für die SGV-Defensive