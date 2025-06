Regionalligist holt ehemaligen Junioren-Nationalspieler

Beim Regionalligisten SV Babelsberg 03, der in der Saison 2024/2025 auf den 13. Tabellenplatz kam, laufen weiterhin die Planungen für die neue Saison. Es steht der nächste Zugang fest. Hier sind die Infos vom Verein:

Die Kaderplanung für die Saison 2025/2026 nimmt weiterhin Formen an und wir freuen uns, mit Kenny Weyh einen weiteren Neuzugang vermelden zu können.

Der 1,98 m große Innenverteidiger unterzeichnete in dieser Woche einen Vertrag mit einer Laufzeit bis 2027. Kenny trug in den letzten 2 Jahren das Trikot von Hessen Kassel, für die er 43 mal in der Regionalliga auflief. Ausgebildet wurde der dreimalige Junioren-Nationalspieler bei RW Erfurt und Dynamo Dresden.