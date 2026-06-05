Regionalligist holt den nächsten Österreicher

– Foto: Imago

Der Greifswalder FC treibt seine Personalplanungen für die kommende Saison in der Regionalliga Nordost weiter voran. Mit Bajram Syla wechselt der vierte Neuzugang an den Bodden. Der torgefährliche Mittelfeldakteur kommt vom österreichischen Klub SV Lafnitz und bindet sich für zwei Jahre an seinen neuen Verein.

Der Greifswalder FC kann den nächsten Transfer für die Saison 2026/2027 vermelden. Wie aus einer Mitteilung des Vereins hervorgeht, wechselt Bajram Syla an die Küste. Der 28-jährige Österreicher mit kosovarischen Wurzeln unterschrieb einen Zweijahresvertrag, der bis zum 30.06.2028 datiert ist, und verstärkt ab dem Sommer das Team in der Regionalliga Nordost.

Beeindruckende Torquote aus der dritthöchsten Liga Österreichs

Der beidfüßige offensive Mittelfeldspieler stand zuletzt als Kapitän beim SV Lafnitz unter Vertrag. In der laufenden Spielzeit in der Regionalliga Mitte, der dritthöchsten Spielklasse in Österreich, verbuchte er bereits zehn eigene Treffer und steuerte sechs Torvorlagen bei. Erst am vergangenen Wochenende unterstrich er seine starke Form, als er ein Tor selbst erzielte und zwei weitere vorbereitete. Seine Torgefahr bewies er zudem im ÖFB-Cup durch einen Treffer gegen den Erstligisten Hartberg.

Ein sportlicher Werdegang über namhafte Stationen

Das Fußballspielen erlernte der Mittelfeldakteur ab seinem sechsten Lebensjahr beim SV Seeboden. Über Klagenfurt führte ihn sein Weg im Alter von 16 Jahren in den Bundesliga-Nachwuchs des Wolfsberger AC. Dort schaffte er es bis in den Kader der ersten Mannschaft, blieb in der Bundesliga sowie der Europa League jedoch ohne Einsatzminuten. Es folgten Leihstationen bei der ersten Mannschaft von Lafnitz und dem SV Allerheiligen sowie ein Jahr in der zweiten Mannschaft des Wolfsberger AC.

Nach Engagements beim FC Hertha Wels und dem Deutschlandsberger SC, für den er zwei spektakuläre Tore gegen den Bundesligisten WSG Tirol erzielte, kehrte er im Sommer 2025 zu Lafnitz zurück. Insgesamt absolvierte er in der Regionalliga Mitte 195 Partien, in denen er 60 Tore erzielte und 25 Vorlagen gab.

Die Worte des Neuzugangs zur Vertragsunterzeichnung

In der Pressemitteilung des Vereins äußert sich Mittelfeldspieler Bajram Syla zu seinem Wechsel wie folgt: „Mit meinem Wechsel nach Greifswald starte ich ein neues Kapitel. In den Gesprächen mit dem Trainer und den Verantwortlichen wurde mir deutlich signalisiert, dass man mich hier haben will. Die Wertschätzung, die mir entgegengebracht wurde, hat mir gezeigt, dass dies der richtige Schritt ist. Ich freue mich auf die neue Aufgabe an der Ostsee und darauf, euch bald im Stadion zu sehen. Bis bald, GFC-Fans!”

Große Erwartungen an den spielstarken Mittelfeldakteur

Der GFC blickt der Zusammenarbeit mit dem spielstarken Österreicher mit positiven Erwartungen entgegen. Der Verein freut sich auf einen kleinen und quirligen Mittelfeldspieler, der nicht nur eine eingebaute Torgefahr an die Ostsee mitbringt, sondern auch die Qualität besitzt, seine Mitspieler auf dem Platz perfekt in Szene zu setzen.