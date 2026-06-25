Regionalligist Greifswalder FC mit Verstärkung für die Außenbahn

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Der Greifswalder FC treibt seine Personalplanungen für die neue Saison 2026/2027 in der Regionalliga Nordost weiter voran. Vom Regionalligaabsteiger FC Eilenburg wechselt der als Unterschiedsspieler geltende Marcus Niemitz an den Bodden. Der linke Schienenspieler hat einen Vertrag bis zum 30.06.2027 inklusive einer Option auf ein weiteres Jahr unterzeichnet, um der Mannschaft neue Impulse zu verleihen.

Der Greifswalder FC verstärkt sich für die anstehende Spielzeit gezielt im defensiven und offensiven Außenbereich. Mit der Verpflichtung von Marcus Niemitz wechselt ein Akteur an die Ostseeküste, der zuletzt beim FC Eilenburg unter Vertrag stand. Obwohl die Nordsachsen den Gang in die Viertklassigkeit antreten mussten, hinterließ der Neuzugang dort einen bleibenden Eindruck als Leistungsträger. Das neue Arbeitspapier des 25-Jährigen läuft vorerst bis zum kommenden Sommer, sichert dem Verein jedoch wertvolle Flexibilität für die Zukunft.

Die fußballerischen Wurzeln in Sachsen-Anhalt

Der sportliche Lebensweg des Neuzugangs begann in der Lutherstadt Wittenberg, wo Marcus Niemitz geboren wurde. Seine fußballerische Ausbildung genoss er vor allem beim FC Grün-Weiß Piesteritz. Bei diesem Verein vollzog er auch den Schritt in den Herrenbereich und sammelte seine ersten Erfahrungen in der Verbandsliga Sachsen-Anhalt, womit der Grundstein für seine spätere Laufbahn gelegt wurde.

Erfolge im Nordosten und Duelle mit dem neuen Klub

Im Jahr 2021 folgte für den Außenbahnspieler der Wechsel in die Oberliga zur TSG Neustrelitz. In Mecklenburg-Vorpommern erlebte er eine erfolgreiche Phase und erreichte mit der TSG zweimal das Finale im Landespokal – beide Male hieß der Kontrahent Greifswalder FC. Im Jahr 2022 durfte er den Titel nach einem Sieg im heimischen Parkstadion noch selbst bejubeln, während er zwei Jahre später mit seinem Team im Greifswalder Volksstadion unterlag. Nach einer starken Spielzeit, in der er zwölf Torvorlagen beisteuerte, folgte der Sprung in die Regionalliga.

Ein pfeilschneller Unterschiedsspieler mit Finesse

Beim FC Eilenburg reifte der Akteur schnell zu einer festen Größe heran. Der pfeilschnelle Marcus Niemitz bringt als linker Schienenspieler eine enorme Gefahr und viel Finesse in das Offensivspiel ein, wobei seine Flanken und Dribblings regelmäßig für gefährliche Tormöglichkeiten sorgen. In einer für die Eilenburger insgesamt schwachen Saison entwickelte sich der 25-Jährige zu einem echten Lichtblick. Er avancierte in der abgelaufenen Spielzeit sowohl zum besten Torschützen als auch zum besten Vorlagengeber seiner Mannschaft.

Große Vorfreude auf die Rückkehr nach Mecklenburg-Vorpommern

Die Rückkehr in den Nordosten löst bei dem Spieler positive Emotionen und Tatendrang aus. In der Pressemitteilung des Vereins äußert sich Marcus Niemitz wie folgt zu seinem Wechsel: „Ich habe mich in meiner Zeit in Neustrelitz schon sehr wohl in Mecklenburg-Vorpommern gefühlt, daher bin ich froh, nun zurückzukehren. Die Verantwortlichen haben sich sehr um mich bemüht. Dazu hat mich die Idee vom Trainer sehr überzeugt.“