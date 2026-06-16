Regionalligist Greifswalder FC holt Flügelflitzer

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Der Greifswalder FC treibt die Kaderplanung für die anstehende Spielzeit 2026/2027 in der Regionalliga Nordost weiter voran. Mit Kay Seidemann wechselt ein treffsicherer und variabler Außenbahnspieler an den Greifswalder Bodden. Der Neuzugang kommt von der BSG Chemie Leipzig und bindet sich langfristig an den Verein, um der Offensive neue Impulse zu verleihen.

Der Greifswalder FC kann ein neues Gesicht für die kommende Saison in seinen Reihen begrüßen. Vom Ligakonkurrenten BSG Chemie Leipzig wechselt der 26-jährige Offensivspieler Kay Seidemann an die Ostseeküste. Der Angreifer unterzeichnete bei den Verantwortlichen des GFC ein Arbeitspapier mit einer Laufzeit bis zum 30.06.2028.

Der sportliche Werdegang im Landesfußball

Seine fußballerischen Grundlagen erlernte Kay Seidemann beim VfB IMO Merseburg. Für diesen Verein unternahm er auch seine ersten Schritte im Herrenbereich und avancierte in der Verbandsliga prompt zum Torschützenkönig. Nach einer Zwischenstation beim 1. FC Merseburg zog es den gebürtigen Bad Lauchstädter zu Rot-Weiß Erfurt, wo er den Aufstieg in die Regionalliga feierte. In seiner ersten Viertligasaison überzeugte er dort mit einer Ausbeute von zwölf Toren und sieben Assists.

Erfolge in Thüringen und Sachsen

Im Jahr 2024 folgte für den Offensivakteur der Wechsel zu Carl Zeiss Jena. Auch dort stellte er seine Qualitäten unter Beweis und traf bereits im ersten Jahr zweistellig. Im Winter 2026 schloss er sich schließlich Chemie Leipzig an. Bei den Sachsen war er tragender Teil einer starken Rückrunde, die dem Verein letztlich den sicheren Klassenerhalt einbrachte.

Technische Stärke und ausgeprägter Torriecher

Mit Kay Seidemann gewinnt der Greifswalder FC einen technisch versierten und schnellen Außenbahnspieler, der über einen ausgeprägten Torriecher verfügt. Der 1,72 Meter große Rechtsfuß soll mit seiner Wendigkeit und Kreativität künftig für Überraschungsmomente im Angriffsspiel sorgen. Zudem besitzt er die Fähigkeit, seine Mannschaftskollegen glänzend in Szene zu setzen, womit er das Offensivspiel beleben und ihm seinen Stempel aufdrücken soll.

Die Worte des Neuzugangs zum Wechsel

Der Schritt an die Küste ist auf Seiten des Spielers von großer Vorfreude geprägt. In der Pressemitteilung des Vereins sagt der 26-jährige Seidemann zu seinem Wechsel nach Greifswald: "Ich habe mich für den Greifswalder FC entschieden, da ich super Gespräche mit den Verantwortlichen hatte. Ich freue mich sehr auf das Team und darauf, endlich auf dem Platz loszulegen."