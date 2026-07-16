Regionalligist gastiert beim Oberliga-Spitzenteam

Der VfR hat die ersten Wochen nach dem Aufstieg mit Ergebnissen bestritten, die Selbstvertrauen geben dürfen. Das 3:1 gegen den Drittliga-Aufsteiger Würzburger Kickers war gleich zum Auftakt ein starkes Signal. Danach folgte ein 2:1 gegen den 1. FC Normannia Gmünd, also gegen einen Gegner aus jener Oberliga, die Aalen gerade als Meister verlassen hat. Unter der Woche kamen beim Vereinsturnier der Sportfreunde Dorfmerkingen weitere Minuten und Eindrücke hinzu.

Nun wartet Essingen, und gerade dieser Vergleich besitzt eigenen Wert. Der TSV gehört zu den ambitionierten Teams der Oberliga Baden-Württemberg und kennt den VfR aus direkten Duellen. Für Aalen ist es ein Test zwischen Rückblick und Vorschau: einerseits gegen die alte Liga, andererseits unter den Anforderungen eines neuen Regionalligisten, der seine Rolle schon sichtbar annehmen muss.

Trainer Beniamino Molinari wird in Essingen weniger das Resultat als die Reife seiner Mannschaft interessieren. Wie klar bleibt der Aufbau gegen einen gut organisierten Gegner? Wie sauber funktioniert die Restverteidigung? Und wie selbstverständlich übernimmt der VfR die Initiative, ohne in offene Umschaltmomente zu geraten? Gerade gegen ein Oberliga-Spitzenteam können solche Fragen wertvoller sein als ein klarer Sieg gegen einen unterklassigen Gegner.