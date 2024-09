Regionalligist FSV 63 Luckenwalde löst Ticket fürs Achtelfinale

Die zweite Pokalrunde spielte für die FSV-Mannschaft vielleicht eine etwas andere Rolle. Neben der eigentlichen Aufgabe, der Favoritenrolle beim Brandenburgligisten gerecht zu werden und in das Achtelfinale des Landespokals einzuziehen, galt die Begegnung in Schöneiche auch als ein wichtiges Duell zwischen zwei ereignisreichen bzw. bedeutsamen Punktspielen in der Regionalliga.