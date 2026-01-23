Regionalligist FSV 63 Luckenwalde: Abgang zum BFC Preussen

Einen Abgang gibt es beim Regionalligisten FSV 63 Luckenwalde. Dies teilt der Verein dazu mit:
Fritz Schröder wechselt zum BFC Preussen
Unsere Erste hat einen Abgang zu verzeichnen. Fritz Schröder wechselte im Sommer 2024 von der U19 des FC Carl Zeiss Jena ins „Seele“ und lief seitdem in 30 Regionalliga- und Pokalpartien für unseren FSV 63 auf. Dabei erzielte er drei Treffer.
Hendrik Brösel, Geschäftsführer Sport: „Die Zusammenarbeit mit Fritz hat uns riesigen Spaß bereitet. Er hat sich schnell und zu jeder Zeit mit dem Verein identifiziert. Wir glauben an die Entwicklung von Fritz in den nächsten Jahren. Allerdings kam er bei uns nicht kontinuierlich zum Einsatz und daher ist dieser Wechsel im Winter nachvollziehbar. Wir wünschen Fritz alles erdenklich Gute und freuen uns auf ein Wiedersehen!“
Lieber Fritz, die FSV-Familie dankt Dir für Deinen Einsatz. Wir freuen uns jederzeit über Deinen Besuch im Stadion!
+++
So sieht die Tabelle der Regionalliga Nordost aus:
1. 1. FC Lokomotive Leipzig 19 15-1-3 41:14 46
2. FC Carl Zeiss Jena 19 12-5-2 38:18 41
3. FC Rot-Weiß Erfurt 19 10-7-2 36:24 37
4. FSV Zwickau 19 10-5-4 30:20 35
5. VSG Altglienicke 19 10-4-5 30:20 34
6. Hallescher FC 19 9-5-5 29:20 32
7. 1. FC Magdeburg II (Auf) 19 8-2-9 33:28 26
8. BFC Preussen (Auf) 17 7-5-5 25:23 26
9. FSV 63 Luckenwalde 18 7-5-6 23:25 26
10. Chemnitzer FC 19 6-7-6 27:29 25
11. Hertha BSC II 19 5-6-8 27:39 21
12. SV Babelsberg 03 19 5-5-9 28:33 20
13. ZFC Meuselwitz 18 4-7-7 22:30 19
14. Greifswalder FC 19 4-7-8 21:29 19
15. BFC Dynamo 18 4-5-9 20:30 17
16. BSG Chemie Leipzig 18 4-1-13 16:27 13
17. FC Eilenburg 19 2-6-11 17:35 12
18. FC Hertha 03 Zehlendorf 17 1-5-11 14:33 8
