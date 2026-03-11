Regionalligist einigt sich mit Ex-Trainer auf Vertragsauflösung

– Foto: Kerstin Kellner

Beim Regionalligisten SV Babelsberg 03 war André Meyer bis zum Februar 2025 als Trainer tätig. Nun, ein Jahr später haben sich der Verein und der Ex-Trainer "außergerichtlich auf eine einvernehmliche Vertragsauflösung geeinigt". Dies teilt der SV Babelsberg 03 dazu mit:

Der SV Babelsberg 03 und der im Februar 2025 freigestellte Cheftrainer André Meyer haben sich außergerichtlich auf eine einvernehmliche Vertragsauflösung geeinigt.

André Meyer hatte das Amt des Cheftrainers zur Saison 2024/25 angetreten. Die Zusammenarbeit endete im Februar 2025 aufgrund unterschiedlicher Auffassungen über die Vereinbarkeit der Trainertätigkeit im professionellen Vereinsfußball mit parallelen Engagements in neuen Fußballformaten wie der Baller League. Der SV Babelsberg 03 vertritt hierbei die klare Position, dass die volle Konzentration dem Verein und dem traditionellen Ligabetrieb gelten muss.

Im Zuge der nun getroffenen Einigung wurde auch die finanzielle Auseinandersetzung beigelegt. Die Parteien verständigten sich auf eine Abfindung, die sich im Rahmen des ursprünglichen Angebots des Vereins bewegt und deutlich unter den teilweise öffentlich spekulierten Summen liegt. Über weitere Details wurde Stillschweigen vereinbart.