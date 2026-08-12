Regionalligist BSG Chemie Leipzig verpflichtet Stoßstürmer Philipp Kühn wechselt innerhalb der Regionalliga Nordost und kommt vom BFC Preussen von red/pm · Heute, 18:00 Uhr · 0 Leser

– Foto: BSG Chemie Leipzig

Der Regionalligist BSG Chemie Leipzig verstärkt seinen Angriff. Philipp Kühn kommt vom BFC Preussen. Der 23-jährige, 1,90 Meter große Mittelstürmer hat einen Einjahresvertrag mit Verlängerungsoption unterschrieben und ist ab sofort spielberechtigt.





Alexander Schmidt (Trainer und Sportlicher Leiter): „Mit Philipp Kühn verstärken wir unsere Mannschaft um einen kampfstarken Stürmer mit hohem Durchsetzungsvermögen. Er kann Tore schießen und vorbereiten und wird mit der körperlichen Wucht, die er mitbringt, unserem Sturm guttun. Wir freuen uns, ihn für uns gewonnen zu haben.“

Philipp Kühn: „Ich bin glücklich, dass es mit dem Wechsel zu Chemie geklappt hat und ich künftig mit dieser grünen Wand an meiner Seite statt gegen mich hier auflaufen kann. Mit meiner Spielweise möchte ich dazu beitragen, dass wir als Mannschaft die Fans richtig anzünden. Ich kann es gar nicht mehr erwarten, loszulegen!“ Der Weg des gebürtigen Berliners Philipp Kühn in den Männerfußball führte über die Nachwuchsstationen BFC Preussen, Union Berlin und Werder Bremen. Seine erste Station in der Regionalliga Nordost war der FSV 63 Luckenwalde, für den er in der Saison 20245/25 fünf Tore schoss und zwei weitere Treffer vorbereitete.