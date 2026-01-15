Regionalligist BFC Preussen setzt auf neues Führungsteam

Der BFC Preussen ordnet seine Führungsstruktur neu. Mit den Beschlüssen der Mitgliederversammlung setzt der Achtplatzierte der Regionalliga Nordost auf Stabilität, klare Zuständigkeiten und einen langfristigen Kurs, wie der Klub auf seinen Social-Media-Kanälen mitteilt.

Bei der ordentlichen Mitgliederversammlung des Regionalligisten BFC Preussen stellen die Mitglieder die Fußballabteilung personell neu auf. Rommel Abou-Chaker wird zum neuen Abteilungsleiter gewählt. Er übernimmt die strategische Führung und wird künftig von Alfred Stolzenberg und Johann Gadja als Stellvertreter unterstützt

Für die organisatorische Leitung beruft der Verein Benjamin Borth zum Geschäftsführer Fußball. Er soll die Abläufe zwischen sportlicher Leitung und Vereinsführung bündeln und strukturieren. Das Sponsoring übernimmt künftig Michael Lachmann, der für bestehende Partnerschaften und neue Unterstützer verantwortlich ist.

Mit den Entscheidungen setzt der BFC Preussen auf klare Zuständigkeiten und einen modernen Führungsansatz – und richtet die Fußballabteilung für die kommenden Aufgaben neu aus.

Sportliche Lage in der Regionalliga Nordost

Aufsteiger BFC Preussen spielt eine starke Saison in der Regionalliga Nordost. Das Team von Trainer Daniel Volbert und Ex-Hertha-BSC-Profi Thorben Marx bewegt sich sicher im Mittelfeld der Tabelle. Die Lankwitzer erfüllen zudem die technischen Auflagen des NOFV und tragen ihre Heimspiele im eigenen Stadion aus. Sportliche Höhepunkte sind bislang der 2:0-Heimsieg gegen Tabellenführer Lok Leipzig sowie der 1:0-Auswärtserfolg beim Halleschen FC. Im Berliner Landespokal endet die Reise im Viertelfinale: Gegen den BFC Dynamo ist nach einem 1:3 Schluss.