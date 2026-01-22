Regionalligist beweist im Trainingslager offensive Reife

Im Trainingslager in der Türkei rückt der Regionalligist FSV 63 Luckenwalde weiter zusammen. Das zweite Testspiel gerät dabei zum sportlichen Mittelpunkt: Gegen KF Vushtrria, Spitzenreiter der zweiten kosovarischen Liga, zeigt das Team von Trainer Michael Braune Durchschlagskraft, Moral und Struktur – und gewinnt nach 90 intensiven Minuten mit 3:2.

Ein Testspiel mit klarer Aussage

Das zweite Testspiel im Rahmen des Trainingslagers hatte Gewicht. Mit KF Vushtrria stand dem FSV 63 Luckenwalde der Tabellenführer der zweiten kosovarischen Liga gegenüber. Die Partie entwickelte sich über 90 Minuten zu einer echten Standortbestimmung. Am Ende setzte sich das Regionalliga-Team aus Brandenburg mit 3:2 durch und unterstrich damit die Wirkung der bisherigen Trainingstage.

Offensive Akzente von Beginn an

Luckenwalde präsentierte sich im Spiel offensiv zielstrebig. Drei erzielte Treffer sprechen für eine Mannschaft, die auch fernab des Ligabetriebs ihren Rhythmus gefunden hat. Tim Maciejewski traf gleich doppelt und prägte damit die Angriffsleistung entscheidend. Den dritten Treffer steuerte Lucas Will bei.

Widerstand und Antwort auf dem Platz

Der Gegner aus dem Kosovo blieb über die gesamte Spielzeit präsent und verlangte dem FSV alles ab. Umso höher ist der Erfolg einzuordnen. Luckenwalde behauptete sich in einer umkämpften Partie, ließ sich nicht aus der Ordnung bringen und fand immer wieder Lösungen nach vorne. Der knappe Spielstand spiegelt die Intensität wider, der Sieg jedoch die Effizienz.

Ein Ergebnis mit Signalwirkung

Nach dem 1:1-Unentschieden im ersten Test gegen Rot-Weiß Oberhausen ist der Erfolg ein weiterer Baustein in der Vorbereitung. Während gegen Oberhausen erst spät der Ausgleich gelang, setzte Luckenwalde diesmal selbst die entscheidenden Akzente. Der Sieg gegen einen internationalen Gegner verleiht dem Trainingslager zusätzliche sportliche Substanz.

Einordnung in die laufende Saison

Der FSV 63 Luckenwalde belegt in der Regionalliga Nordost aktuell den neunten Tabellenplatz. Nach 18 Spielen stehen sieben Siege, fünf Unentschieden und sechs Niederlagen bei einem Torverhältnis von 23:25 zu Buche. Mit 26 Punkten bewegt sich die Mannschaft im dicht gedrängten Mittelfeld der Liga.

Blick auf den Pflichtspielstart

Der Kalender lässt wenig Abstand zwischen Vorbereitung und Ernstfall. Bereits am Freitag, 30. Januar 2026, um 19 Uhr steht das erste Punktspiel nach der Winterpause an. Dann empfängt Luckenwalde den 1. FC Magdeburg II. Die Eindrücke aus dem Trainingslager, insbesondere der heutige Sieg gegen KF Vushtrria, liefern Rückenwind für diesen Auftakt.