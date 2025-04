Regionalligist bastelt weiter am Kader

Regionalligist FSV 63 Luckenwalde bastelt weiter am Kader für die neue Saison. Dies teilt der Verein mit:

Niklas Kaus: „Ich freue mich über das Vertrauen des Vereins und hoffe nach einem erfolgreichen Abschluss dieser Saison auf eine noch erfolgreiche nächste Saison, in der ich meine Stärken bestmöglich in das Team einbringen möchte!“

Hendrik Brösel, Geschäftsführer Sport: „Die laufende Saison war alles andere als einfach für Niklas. In Phasen, in denen nicht nur Rückenwind weht, lernt man sich genau kennen. Das Vertrauen und der Glaube, dass noch sehr viel in ihm steckt, sind die richtige Basis für eine gemeinsame Zukunft!“