Regionalligen: Der erste Meister steht schon fest!

Gratulation an den TSV Havelse! Die Niedersachsen vor den Toren Hannovers dürfen die Blitzmeisterschaft in der Regionalliga Nord feien. Vier Spieltage vor Saisonende hat der TSV satte 15 (!) Punkte Vorsprung auf den Verfolger SV Drochtersen/Assel und ist damit nicht mehr abzufangen. Der Titelgewinn ist für Havelse aber noch nicht gleichbedeutend mit dem Aufstieg und damit der Rückkehr - in der Spielzeit 2020/21 gab Havelse bereits ein Gastspiel in der dritthöchsten Spielklasse Deutschlands - in die 3. Liga. In der Relegation wartet noch der Meister der Regionalliga Nordost. Und Stand jetzt wird das so gut wie sicher Lok Leipzig sein. Die Lokisten haben an der Tabellenspitze der Regionalliga Nordost fünf Spieltage vor Schluss komfortable zehn Zähler Vorsprung auf den Halleschen FC.