Regionalligaerfahrung und zwei junge Wilde: Niederaußem rüstet auf Kacinoglu, Arfaoui und Schiffer verstärken den ambitionierten A-Ligisten. von Andreas Santner · Heute, 09:16 Uhr · 0 Leser

Koray Kacinoglu kommt vom Mittelrheinligisten Frechen 20. – Foto: Nick Förster

Bei Erftstolz Niederaußem herrscht Aufbruchstimmung. Der Tabellenvierte schnuppert bei nur drei Punkten Rückstand auf das Führungsduo SV Rheidt und Pulheimer SC kräftig am Aufstieg in die Bezirksliga. Doch egal, wie die Saison ausgeht: Die sportliche Leitung rüstet sich bereits für die kommende Spielzeit. Mit dem ehemaligen Junioren-Nationalspieler Koray Kacinoglu wechselt geballte Profi-Erfahrung zum A-Ligisten – flankiert von zwei hungrigen Talenten aus der Region.

Defensiv-Allrounder als neuer Abwehrchef Der Königstransfer ist zweifellos Koray Kacinoglu. Der 31-jährige Defensiv-Allrounder bringt eine Vita mit, die man in der Kreisliga A normalerweise nicht findet: 172 Regionalliga-Einsätze und 114 Spiele in der Oberliga stehen für den gebürtigen Krefelder zu Buche. Ausgebildet beim MSV Duisburg und dem 1. FC Köln, trug er jahrelang das Trikot der deutschen Junioren-Nationalmannschaften (U16 bis U19). Aktuell ist er noch für Frechen 20 in der Mittelrheinliga aktiv. Mit 14 Jahren wechselte er zum MSV Duisburg, spielte von der U15 weg drei Jahre in der Bundesliga und wurde dort zum Junioren-Nationalspieler. Danach zog es Kacinoglu zum 1. FC Köln, wo er drei Spielzeiten aktiv war. Nach einem Intermezzo in der zweiten Liga in der Türkei ging es für ihn zu verschiedenen Stationen in der Regionalliga West.

Der Wechsel zum SV Niederaußem hat vor allem familiäre und berufliche Gründe, doch der sportliche Ehrgeiz bleibt: "Ich bin ein Spieler, der sehr gerne viel Verantwortung übernimmt, lautstark auf dem Platz. Ich bin eigentlich ein Defensiv-Allrounder, habe bis jetzt aber auch alles gespielt außer Torwart. Ich würde behaupten ich bin technisch gut – kein trickreicher Spieler – aber ich habe gerne den Ball am Fuß und dirigiere gerne. Ich versuche, sie verbal auch viel zu unterstützen und übernehme sehr gerne Verantwortung." Diamante setzt auf Säulen und Talente Trainer Daniele Diamante sieht in Kacinoglu die perfekte Ergänzung zu Timur Temeltas, um die Mannschaft zu führen: "Koray soll, genau wie Timur, seine enorme Erfahrung und Präsenz auf den Platz bringen. Für uns sind die beiden ganz klare Säulen und werden als meine verlängerten Arme auf dem Feld fungieren. Beide sind Typen, die junge Spieler weiterbringen wollen und Lust darauf haben, ihr Wissen weiterzugeben. Sie werden der Mannschaft zu 100 Prozent guttun."

Sven Schiffer (mitte) ist aktuell noch in der Kreisliga B aktiv. – Foto: Erftstolz Niederaußem

Parallel zur Verpflichtung des Routiniers treibt Erftstolz die Verjüngung des Kaders voran. Mit Sven Schiffer (23) und Gabriel Arfaoui (23) wechseln zwei Spieler zur Erftstolz, die der Coach schon lange auf dem Zettel hatte. Schiffer kommt vom VfR Bachem, hat aber eine Ausbildung bei Alemannia Aachen (U19-Bundesliga, Regionalliga) im Gepäck. Diamante dazu: "Sven hat eine hervorragende Ausbildung genossen. Er hatte sich zuletzt auf seinen Beruf fokussiert und in Bachem gespielt, aber durch den glücklichen Umstand, dass er nun nur zwei Minuten vom Platz entfernt wohnt, konnten wir zusammenkommen. Er will bei uns jetzt noch einmal voll angreifen."

Kommt vom TuS BW Königsdorf: Gabriel Arfaoui (mitte) – Foto: Erftstolz Niederaußem