Regionalligaerfahrung und zwei junge Wilde: Niederaußem rüstet auf

Bei Erftstolz Niederaußem herrscht Aufbruchstimmung. Der Tabellenvierte schnuppert bei nur drei Punkten Rückstand auf das Führungsduo SV Rheidt und Pulheimer SC kräftig am Aufstieg in die Bezirksliga. Doch egal, wie die Saison ausgeht: Die sportliche Leitung rüstet sich bereits für die kommende Spielzeit. Mit dem ehemaligen Junioren-Nationalspieler Koray Kacinoglu wechselt geballte Profi-Erfahrung zum A-Ligisten – flankiert von zwei hungrigen Talenten aus der Region.
Der Königstransfer ist zweifellos Koray Kacinoglu. Der 31-jährige Defensiv-Allrounder bringt eine Vita mit, die man in der Kreisliga A normalerweise nicht findet: 172 Regionalliga-Einsätze und 114 Spiele in der Oberliga stehen für den gebürtigen Krefelder zu Buche. Ausgebildet beim MSV Duisburg und dem 1. FC Köln, trug er jahrelang das Trikot der deutschen Junioren-Nationalmannschaften (U16 bis U19). Aktuell ist er noch für Frechen 20 in der Mittelrheinliga aktiv.
Mit 14 Jahren wechselte er zum MSV Duisburg, spielte von der U15 weg drei Jahre in der Bundesliga und wurde dort zum Junioren-Nationalspieler. Danach zog es Kacinoglu zum 1. FC Köln, wo er drei Spielzeiten aktiv war. Nach einem Intermezzo in der zweiten Liga in der Türkei ging es für ihn zu verschiedenen Stationen in der Regionalliga West.
Der Wechsel zum SV Niederaußem hat vor allem familiäre und berufliche Gründe, doch der sportliche Ehrgeiz bleibt: "Ich bin ein Spieler, der sehr gerne viel Verantwortung übernimmt, lautstark auf dem Platz. Ich bin eigentlich ein Defensiv-Allrounder, habe bis jetzt aber auch alles gespielt außer Torwart. Ich würde behaupten ich bin technisch gut – kein trickreicher Spieler – aber ich habe gerne den Ball am Fuß und dirigiere gerne. Ich versuche, sie verbal auch viel zu unterstützen und übernehme sehr gerne Verantwortung."
Trainer Daniele Diamante sieht in Kacinoglu die perfekte Ergänzung zu Timur Temeltas, um die Mannschaft zu führen: "Koray soll, genau wie Timur, seine enorme Erfahrung und Präsenz auf den Platz bringen. Für uns sind die beiden ganz klare Säulen und werden als meine verlängerten Arme auf dem Feld fungieren. Beide sind Typen, die junge Spieler weiterbringen wollen und Lust darauf haben, ihr Wissen weiterzugeben. Sie werden der Mannschaft zu 100 Prozent guttun."
Parallel zur Verpflichtung des Routiniers treibt Erftstolz die Verjüngung des Kaders voran. Mit Sven Schiffer (23) und Gabriel Arfaoui (23) wechseln zwei Spieler zur Erftstolz, die der Coach schon lange auf dem Zettel hatte.
Schiffer kommt vom VfR Bachem, hat aber eine Ausbildung bei Alemannia Aachen (U19-Bundesliga, Regionalliga) im Gepäck. Diamante dazu: "Sven hat eine hervorragende Ausbildung genossen. Er hatte sich zuletzt auf seinen Beruf fokussiert und in Bachem gespielt, aber durch den glücklichen Umstand, dass er nun nur zwei Minuten vom Platz entfernt wohnt, konnten wir zusammenkommen. Er will bei uns jetzt noch einmal voll angreifen."
Arfaoui wechselt vom TuS BW Königsdorf nach Niederaußem. Der beidfüßige Offensivspieler überzeugt durch Tempo und Technik. "Gabriel spielt seit zwei Jahren in Königsdorf und trifft dort kontinuierlich. Seine Entwicklung ist beeindruckend, auch weil er dort bereits regelmäßig bei der ersten Mannschaft mittrainiert", so Diamante weiter.
Kacinoglu, der durch enge freundschaftliche Verbindungen zu den Familien Temeltas und Sarkin den Weg nach Niederaußem fand, will Erfolg sehen: "Wir wollen attraktiven und schönen Fußball spielen. Wir wollen oben mitspielen – egal in welcher Liga. Das ist kein Geheimnis.Mit dem Kader können wir auch die Favoritenrolle einnehmen."
Daniele Diamante kündigte zudem an, dass die Transferaktivitäten noch nicht abgeschlossen sind. Der Weg, junge Talente aus der direkten Umgebung mit erfahrenen Führungsspielern zu mischen, soll konsequent fortgesetzt werden.
Der volle Fokus ist aber auf das kommende Wochenende gerichtet, wenn am Sonntag der Tabellenführer SV Rheidt beim Spitzenspiel zu Gast ist.