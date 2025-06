Regionalligaerfahrung und drei junge Wilde: Frechen 20 mit vier Neuen

Der 30-Jährige absolvierte in seiner Laufbahn 172 Regionalligapartien, zuletzt trug er mit 29 Einsätzen maßgeblich zum Klassenerhalt des FC Pesch in der Mittelrheinliga bei. "Ich habe eine neue sportliche Herausforderung gesucht und hatte sehr positive Gespräche mit Sahin und Okan, die mir einen klaren Plan aufgezeigt haben. Ich freue mich als erfahrener Spieler meine Qualität mit einzubringen, möchte mit den Jungs in der neuen Saison viel Spaß haben und erfolgreichen und schönen Fußball spielen," so Koray Kacinoglu zu seinem Wechsel.

Hamza Hachimi verstärkt das Zentrum

Der 19-jährige Mittelfeldspieler wechselt aus der U19 des VfB Hilden, wo er in der Niederrheinliga fünf Treffer erzielte. "Ich hab mich bewusst für Frechen 20 entschieden, weil ich hier das optimale Umfeld sehe, um mich bestmöglich weiterzuentwickeln. Ich möchte mit der Mannschaft eine erfolgreiche Saison spielen und mich persönlich weiterentwickeln", erklärt Hachimi seinen Wechsel.

Özbay lobt die Dynamik des Youngsters: "Hamza hat in den Trainingseinheiten bewiesen, dass er den Ehrgeiz und die nötige Qualität hat, um sich im Laufe einer Saison durchsetzen zu können. Für uns geht es darum, ihn an die Hand zu nehmen und zu formen.“

Anil Tasdemir wechselt aus Deutz

Der 19-Jährige erzielte in der Mittelrheinliga-U19 zehn Scorerpunkte und kam in der Rückrunde bereits ünfmal in der Landesliga zum Einsatz. "Ich hatte sofort ein gutes Gefühl. Meine persönlichen Ziele sind so viel wie möglich zu spielen, mich weiterzuentwickeln und hoffentlich einen guten Tabellenplatz am Ende der Saison zu erreichen", blickt Tasdemir optimistisch auf seine erste komplette Seniorensaison.

Sportchef Sahin Yildirim betont die Perspektive: "Anil ist ein junger und ehrgeiziger Spieler. Wir freuen uns, seine ersten Schritte im Herrenbereich zu begleiten.“

Torwarttalent Oskar Hill auf Leihbasis – Koopertaion mit Viktoria Köln

Mit Oskar Hill sichert sich Frechen 20 für ein Jahr die Dienste des 19-jährigen Keepers von Drittligist Viktoria Köln. "Ich habe in den Gesprächen mit den Verantwortlichen schnell gemerkt, dass sie von meinem Spiel und von mir als Person überzeugt sind. Außerdem ist es für meine Entwicklung optimal, dass ich auf einem hohen Niveau weiterhin Spielpraxis sammeln kann und durch die räumliche Nähe weiterhin auch teilweise im Trainingsbetrieb der Viktoria bleibe," erläutert Hill.

Yildirim hebt die Bedeutung der Kooperation hervor:

„Wir freuen uns sehr über die Kooperation mit Viktoria Köln, die auf Initiative unseres Trainers Okan-Tamer Özbay entstanden ist. Mit Oskar Hill gewinnen wir einen talentierten und hochmotivierten Torhüter, den wir auf seinem weiteren Weg bestmöglich begleiten und fördern möchten.“