Regionalliga: Zwischen MSV-Aufstieg und KFC-Bestätigung

Gladbach II will den MSV stoppen. – Foto: Benjamin Kühnen

Der 31. Spieltag der Regionalliga West ist der erste mit zwei spielfreien Mannschaften, bekanntlich wurde der KFC Uerdingen zurückgezogen. Der Rückzug ist nach FuPa-Informationen schon seit der Bekanntgabe rechtskräftig. Der Vorstand, der Rechtsmittel angekündigt hat, kann höchstens über ordentliche Gerichte gehen; Aussichten auf Erfolg gibt es hier keine. Der Rückzug ist nach Bestätigung durch den Westdeutschen Fußballverband (WDFV) rechtskräftig. Sportlich ist der MSV Duisburg zwar schon aufgestiegen, um aber auch die allerletzten Zweifel zu beseitigen, will der Tabellenführer am Freitagabend bei Borussia Mönchengladbach U23 im Borussia-Park mit über 16.000 Zuschauern Meister werden und aufsteigen. Im Tabellenkeller streiten sich der FC Schalke 04 U23 und Eintracht Hohkeppel.

Nach den Rückzügen des KFC Uerdingen und Türkspor Dortmund haben der Wuppertaler SV und der 1. FC Bocholt spielfrei. Fortuna Düsseldorf II würde der Punkt in Köln guttun

Morgen, 18:30 Uhr Borussia Mönchengladbach Borussia MG II MSV Duisburg MSV Duisburg 18:30 live PUSH

Es bleibt abzuwarten, wie viele Zuschauer beim Topspiel am Freitagabend anwesend sein werden, in jedem Fall reist der MSV mit über 16.000 Fans an. Das Ziel: die Meisterschaft! Mit einem Remis ist selbst im Falle eines Rückzugs des 1. FC Düren alles sicher. FuPa ist vor Ort und berichtet gewohnt ausführlich.

Für die Sportfreunde Lotte geht es noch um die Vizemeisterschaft, der FC Gütersloh hat nur vier Punkte mehr. Beim 1. FC Köln II scheint aber alles möglich; an guten Tagen können die jungen Geißböcke jedes Team schlagen. Und: Mit einem Sieg wäre auch nochmal Platz fünf drin.

Kellerduell zwischen Schalke II und Wiedenbrück Vor dem Uerdingen-Rückzug war der Klassenerhalt der Düsseldorfer so gut wie durch, jetzt gibt es nur noch leise Zweifel - und auch nur dann, sollte ein NRW-Team aus der 3. Liga absteigen und Tabellenplatz 15 zum Abstiegsplatz werden. Dennoch gilt: Ein Punkt in der Südstadt hilft, Fortuna Köln will noch Vizemeister werden.

Sa., 26.04.2025, 14:00 Uhr SC Wiedenbrück SC Wiedenbrück SC Paderborn 07 SC Paderborn 07 II 14:00 live PUSH

Der SC Wiedenbrück ist der große Gewinner nach dem Uerdingen-Rückzug, denn jetzt stehen alle Zeichen auf Klassenerhalt. Spannend wird es, wie erwähnt, auch nur hier bei einem Absteiger aus der 3. Liga. Deshalb sollte im Heimspiel gegen den SC Paderborn II nachgelegt werden.

Sa., 26.04.2025, 15:00 Uhr FC Schalke 04 Schalke 04 II SV Eintracht Hohkeppel Hohkeppel 15:00 live PUSH

Auch der FC Schalke 04 II und Eintracht Hohkeppel wollen nicht auf der 15 landen. Im direkten Duell ist also viel drin. Hohkeppel würde sicherlich einen Punkt mitnehmen, aber die Form spricht für Schalke II. Die U23 rangiert auf besagtem Platz und kann ihn aus eigener Kraft am Wochenende verlassen.

Sa., 26.04.2025, 14:00 Uhr SV Rödinghausen SV Rödinghausen RW Oberhausen RW Oberhausen 14:00 live PUSH

Rot-Weiß Oberhausen will sich nach dem 0:3 gegen die Schalker wieder besser verkaufen, schließlich schielt auch RWO auf Rang zwei. Gegen den SV Rödinghausen scheint das eine machbare Aufgabe, denn die Ostwestfalen haben zuletzt dreimal in Folge in Pflichtspielen nicht gewonnen.

Theoretisch kann der 1. FC Düren noch den direkten Klassenerhalt schaffen, doch nach dem Punkteabzug durch den KFC-Rückzug stehen die Chancen mit der eigenen U23 schlechter denn je. Am Wochenende gastiert außerdem das beste Team der Rückrunde an der Westkampfbahn: Alles andere als ein Sieg des FC Gütersloh wäre überraschend.