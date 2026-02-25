Regionalliga: Zulassungsverfahren für die Spielzeit 2026/2027 startet

– Foto: Foto Pfeifer

Mit dem heutigen Mittwoch startet das Zulassungsverfahren für die Spielzeit 2026/2027 in der Regionalliga Südwest. Ab sofort erhalten die Vereine der Regionalliga Südwest, der drei Oberligen im Verbandsgebiet sowie die dort ansässigen Klubs der 3. Liga die Möglichkeit, ihre Unterlagen einzureichen und sich um die Teilnahme am kommenden Spielbetrieb zu bewerben.



Das Zulassungsverfahren dient der Sicherstellung eines geordneten und organisatorisch verlässlichen Spielbetriebs. Es umfasst die bekannten Kriterien in den Bereichen Infrastruktur, Organisation und sportliche Rahmenbedingungen und wird digital durchgeführt.

Ein besonderer Schwerpunkt liegt in diesem Jahr erneut auf dem Thema Nachhaltigkeit. Im nun dritten Jahr der Nachhaltigkeitsrichtlinie der Regionalliga Südwest sind die Vereine erstmals verpflichtet, fünf frei auswählbare Maßnahmen aus dem Maßnahmenkatalog in der kommenden Saison umzusetzen. Ziel ist es, nachhaltiges Handeln strukturell im Ligabetrieb zu verankern und ökologische sowie gesellschaftliche Verantwortung weiter zu stärken.