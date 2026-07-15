Regionalliga zu Gast

Für den FC Großalmerode steht ein besonderer Fußballabend bevor. Am Mittwoch ist mit dem KSV Hessen Kassel ein Regionalligist im Schwarzenbergstadion zu Gast. Die Partie wird um 19 Uhr angepfiffen, der Einlass beginnt bereits um 18 Uhr.
Für die Mannschaft des FCG bietet das Testspiel die Gelegenheit, sich mit einem Gegner aus einer deutlich höheren Spielklasse zu messen. Für die Zuschauer dürfte vor allem die Möglichkeit reizvoll sein, die Spieler des nordhessischen Traditionsvereins aus unmittelbarer Nähe erleben zu können.
Der Abend besitzt jedoch nicht nur sportliche Bedeutung. Die Einnahmen aus der Begegnung sollen der Anschaffung eines Aufsitzmähers samt Pflegegeräten zugutekommen. Der FC Großalmerode möchte damit die Pflege seiner Sportanlage langfristig verbessern und zugleich die ehrenamtlich geleistete Arbeit rund um das Schwarzenbergstadion unterstützen.
Auch nach dem Abpfiff ist ein Programmpunkt vorgesehen. Vor allem die jüngeren Besucher erhalten bei einer „Selfie-Time“ die Gelegenheit, gemeinsame Erinnerungsfotos mit den Spielern des KSV Hessen Kassel aufzunehmen.
Der FC Großalmerode rechnet mit einem großen Zuschauerinteresse und empfiehlt daher eine frühzeitige Anreise. Sowohl an den Parkplätzen als auch an den Kassen können Wartezeiten entstehen.
Zu beachten ist zudem, dass die Baumhofstraße aufgrund von Bauarbeiten derzeit gesperrt ist. Informationen zur Umleitung stellt der Verein über seine Social-Media-Kanäle bereit.