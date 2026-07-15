Regionalliga zu Gast FC Großalmerode empfängt den KSV Hessen Kassel von red · Heute, 15:00 Uhr · 0 Leser

– Foto: FC Großalmerode

Für den FC Großalmerode steht ein besonderer Fußballabend bevor. Am Mittwoch ist mit dem KSV Hessen Kassel ein Regionalligist im Schwarzenbergstadion zu Gast. Die Partie wird um 19 Uhr angepfiffen, der Einlass beginnt bereits um 18 Uhr.

Heute, 19:00 Uhr FC Großalmerode Großalmerode KSV Hessen Kassel KSV Hessen Kassel 19:00 PUSH

Für die Mannschaft des FCG bietet das Testspiel die Gelegenheit, sich mit einem Gegner aus einer deutlich höheren Spielklasse zu messen. Für die Zuschauer dürfte vor allem die Möglichkeit reizvoll sein, die Spieler des nordhessischen Traditionsvereins aus unmittelbarer Nähe erleben zu können. Einnahmen fließen in die Sportplatzpflege Der Abend besitzt jedoch nicht nur sportliche Bedeutung. Die Einnahmen aus der Begegnung sollen der Anschaffung eines Aufsitzmähers samt Pflegegeräten zugutekommen. Der FC Großalmerode möchte damit die Pflege seiner Sportanlage langfristig verbessern und zugleich die ehrenamtlich geleistete Arbeit rund um das Schwarzenbergstadion unterstützen.