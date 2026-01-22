Regionalliga: ZFC Meuselwitz gegen BFC Preussen abgesagt

---

Das Nachholspiel wurde erneut abgesagt. So geht es in der Regionalliga Nordost weiter:

20. Spieltag

Fr., 30.01.26 19:00 Uhr BFC Dynamo - BFC Preussen

Fr., 30.01.26 19:00 Uhr BSG Chemie Leipzig - Chemnitzer FC

Fr., 30.01.26 19:00 Uhr FC Eilenburg - Hertha BSC II

Fr., 30.01.26 19:00 Uhr FSV 63 Luckenwalde - 1. FC Magdeburg II

Sa., 31.01.26 14:00 Uhr ZFC Meuselwitz - 1. FC Lokomotive Leipzig

Sa., 31.01.26 14:00 Uhr FC Hertha 03 Zehlendorf - Hallescher FC

So., 01.02.26 14:00 Uhr FC Carl Zeiss Jena - VSG Altglienicke

So., 01.02.26 14:00 Uhr FSV Zwickau - SV Babelsberg 03

So., 01.02.26 14:00 Uhr Greifswalder FC - FC Rot-Weiß Erfurt