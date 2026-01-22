 2026-01-20T07:14:11.657Z

Regionalliga: ZFC Meuselwitz gegen BFC Preussen abgesagt

Regionalliga Nordost: Die Übersicht über die Nachholpartie vom 16. Spieltag.

Mit einem Nachholspiel vom 16. Spieltag sollte die Regionalliga Nordost eigentlich am Samstag in den Spielbetrieb zurückkehren. Daraus wird aber nichts. Das Gastspiel von Aufsteiger BFC Preussen als Achter der Tabelle beim ZFC Meuselwitz wurde heute erneut abgesagt.

Sa., 24.01.2026, 14:00 Uhr
ZFC Meuselwitz
ZFC MeuselwitzMeuselwitz
BFC Preussen
BFC PreussenBFC Preussen
Abgesagt

Das Nachholspiel wurde erneut abgesagt. So geht es in der Regionalliga Nordost weiter:

20. Spieltag
Fr., 30.01.26 19:00 Uhr BFC Dynamo - BFC Preussen
Fr., 30.01.26 19:00 Uhr BSG Chemie Leipzig - Chemnitzer FC
Fr., 30.01.26 19:00 Uhr FC Eilenburg - Hertha BSC II
Fr., 30.01.26 19:00 Uhr FSV 63 Luckenwalde - 1. FC Magdeburg II
Sa., 31.01.26 14:00 Uhr ZFC Meuselwitz - 1. FC Lokomotive Leipzig
Sa., 31.01.26 14:00 Uhr FC Hertha 03 Zehlendorf - Hallescher FC
So., 01.02.26 14:00 Uhr FC Carl Zeiss Jena - VSG Altglienicke
So., 01.02.26 14:00 Uhr FSV Zwickau - SV Babelsberg 03
So., 01.02.26 14:00 Uhr Greifswalder FC - FC Rot-Weiß Erfurt

16. Spieltag
Di., 03.02.26 19:00 Uhr BFC Dynamo - FSV 63 Luckenwalde

21. Spieltag
Fr., 06.02.26 19:00 Uhr 1. FC Lokomotive Leipzig - FC Hertha 03 Zehlendorf
Fr., 06.02.26 19:00 Uhr Hertha BSC II - Greifswalder FC
Fr., 06.02.26 19:00 Uhr 1. FC Magdeburg II - Chemnitzer FC
Sa., 07.02.26 14:00 Uhr Hallescher FC - FC Rot-Weiß Erfurt
Sa., 07.02.26 14:00 Uhr VSG Altglienicke - FC Eilenburg
Sa., 07.02.26 14:00 Uhr BFC Preussen - FSV 63 Luckenwalde
So., 08.02.26 14:00 Uhr FC Carl Zeiss Jena - FSV Zwickau
So., 08.02.26 14:00 Uhr SV Babelsberg 03 - BSG Chemie Leipzig
So., 08.02.26 14:00 Uhr ZFC Meuselwitz - BFC Dynamo

