Regionalliga: WSV und Bocholt brauchen Siege, Fortuna Köln ist Favorit

Spieltag 23 in der Regionalliga West! In Düsseldorf steigt das Fortuna-Duell, in dem Spitzenreiter Fortuna Köln klarer Favorit ist. Mike Wunderlich mit dem Wuppertaler SV und René Lewejohann mit dem 1. FC Bocholt wollen erstmals siegen, der SC Wiedenbrück und die SSVg Velbert sind auswärts die Außenseiter. Hier gibt es zunächst die Liveticker und im Anschluss die Spielberichte.
24. Spieltag
Fr., 27.02.26 19:30 Uhr 1. FC Köln II - VfL Bochum II
Fr., 27.02.26 19:30 Uhr SSVg Velbert - Fortuna Düsseldorf II
Sa., 28.02.26 14:00 Uhr FC Schalke 04 II - Borussia Mönchengladbach II
Sa., 28.02.26 14:00 Uhr SC Wiedenbrück - Wuppertaler SV
Sa., 28.02.26 14:00 Uhr SC Paderborn 07 II - Sportfreunde Lotte
Sa., 28.02.26 14:00 Uhr SV Rödinghausen - FC Gütersloh
So., 01.03.26 14:00 Uhr Sportfreunde Siegen - 1. FC Bocholt
So., 01.03.26 14:00 Uhr SC Fortuna Köln - Bonner SC
So., 01.03.26 14:00 Uhr Borussia Dortmund II - RW Oberhausen
